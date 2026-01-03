Sergio Canales presume su faceta como cantante y se prepara para el Clausura 2026

Sergio Canales volvió a colocarse en el centro de la conversación entre la afición de Rayados, aunque esta vez lejos del terreno de juego. El mediocampista español despidió el 2025 y dio la bienvenida al Año Nuevo mostrando una faceta distinta, más cercana y familiar, que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El futbolista del Monterrey compartió un video en el que aparece cantando, bailando y celebrando junto a sus hijos y su compañero Oliver Torres, en una escena que reflejó la unión, el buen ánimo y el liderazgo que lo han convertido en uno de los referentes del plantel albiazul de cara al exigente semestre que se avecina.

Canales encabezará el proyecto de La Pandilla | Imago7

Canales presume su talento como cantante

Durante la celebración de Año Nuevo, Sergio Canales sorprendió a sus seguidores al interpretar el tema "Atrévete" de Calle 13, demostrando que su carisma va más allá del balón. En el video, el español aparece disfrutando del momento mientras sus hijos lo observan con entusiasmo, generando múltiples reacciones positivas entre los aficionados.

El mensaje que acompañó la publicación reforzó el tono festivo y familiar del momento: "Nos gusta cantar, bailar y disfrazarnos. Feliz 2026. Salud, paz y amor". La publicación no tardó en viralizarse, mostrando a un Canales relajado y conectado con su entorno más cercano.

A la celebración también se sumó Oliver Torres, quien agradeció públicamente a Canales por hacerlo parte del festejo. El gesto evidenció la buena relación que existe entre ambos futbolistas españoles y la química que han construido dentro y fuera de la cancha, un factor clave para el funcionamiento colectivo de Rayados.

El calendario de Rayados en el 2026

Rayados de Monterrey ya conoce su ruta para el Clausura 2026, torneo que se disputará del 9 de enero al 24 de mayo. El debut será el 10 de enero en el Estadio BBVA frente al Toluca, bicampeón vigente, en un arranque de alta exigencia para el conjunto dirigido por Domènec Torrent..

Entre los compromisos más atractivos destacan el duelo ante América en la Jornada 5, el Clásico Regio frente a Tigres en la Jornada 10 y los enfrentamientos contra Pumas, Cruz Azul y Chivas. El torneo contará con dos Fechas FIFA y, sin Play-In, los ocho mejores equipos avanzarán directamente a los Cuartos de Final.

Sergio Canales festejando en Cuartos del Apertura 2025 | Imago7

Además de la Liga MX, Monterrey afrontará la Copa de Campeones de la Concacaf, donde enfrentará al Xelajú de Guatemala en la primera ronda. La Ida se jugará el 4 de febrero y la Vuelta el 11 en el 'Gigante de Acero'. Con una Final programada para el 31 de mayo, el semestre se perfila como uno de los más exigentes para Rayados y para un Sergio Canales que busca liderar dentro y fuera del campo.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.