Atletas y futbolistas reaccionan a la situación en Venezuela tras la detención de Maduro

La captura de Nicolás Maduro tras un operativo militar de Estados Unidos en Caracas ha generado reacciones en distintos ámbitos a nivel mundial, incluido el deportivo. Figuras del futbol, del olimpismo y del automovilismo han utilizado sus redes sociales para pronunciarse sobre un hecho que ha marcado la agenda internacional de este sábado 3 de enero.

Entre los mensajes que más repercusión han tenido se encuentran los de deportistas latinoamericanos con vínculos directos o emocionales con Venezuela, quienes han compartido palabras de apoyo, esperanza o alivio ante el momento que atraviesa el país sudamericano, priorizando el impacto humano por encima de cualquier lectura deportiva.

Día histórico para el pueblo venezolano | AP

Deportistas internacionales reaccionan a la situación en Venezuela

Uno de los mensajes más compartidos fue el del piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez, quien a través de una historia en Instagram envió un mensaje directo al pueblo venezolano. "Hermanos venezolanos, les mando un abrazo con mucho cariño, son un ejemplo de que la fe nunca se pierde. Mis oraciones con todos ustedes. Libre Venezuela", escribió el tapatío, acompañado de un fondo de la ventana de un avión.

En el futbol, el colombiano Juan Guillermo Cuadrado también se pronunció tras conocerse la captura de Nicolás Maduro. El actual jugador del Pisa de Italia publicó una historia en la que expresó su postura con mensajes como "Oremos por Venezuela" y "Feliz por todos mis hermanos venezolanos. La espera fue larga. Venezuela libre", acompañados por la bandera del país.

Checo apoyando a Venezuela | Captura de pantalla

Otro mensaje que generó impacto fue el del exfutbolista venezolano Gabriel Cichero, quien tituló su publicación "Libertad 2026". El exdefensor de la Vinotinto compartió una imagen de su etapa como seleccionado nacional y dedicó palabras al pueblo venezolano tras lo ocurrido en Caracas.

Voces del olimpismo también se pronuncian tras la captura de Maduro

Desde el ámbito olímpico, Cristian Toro, campeón en piragüismo en Río 2016 y nacido en la Isla Margarita, publicó un video en el que explicó las razones de su pronunciamiento. Toro señaló que vivió tanto la Venezuela previa como la posterior a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y expresó su satisfacción por el momento actual del país.

El medallista destacó que su reacción también busca motivar a las generaciones jóvenes a participar en debates públicos, señalando que la posibilidad de opinar libremente ha sido limitada durante años. Además, manifestó su esperanza de poder regresar con su familia al país donde nació y mostrar a su hijo una Venezuela distinta.

Historia de Stefany Hernández | Captura de Instagram

Por su parte, la ciclista olímpica Stefany Hernández también compartió su experiencia al encontrarse en Caracas durante los bombardeos, a través de un mensaje en redes sociales que generó debate. La atleta venezolana se sumó así a una serie de reacciones de deportistas que han llevado la situación del país al centro de la conversación internacional.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.