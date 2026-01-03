Faitelson reacciona a la captura de Maduro y pide poner en el centro a las personas, no al deporte

La noticia que le ha dado la vuelta al mundo este sábado 3 de enero es la captura de Nicolás Maduro, quien ha 'caído' después del ataque de las tropas de Donald Trump a Venezuela por la madrugada, siendo aprehendido junto a su esposa Cilia Flores.

Las figuras alrededor del mundo ya han comenzado a reaccionar de manera pública acerca de esta situación, pues es algo que abarca varias aristas y se vuelve demasiado relevante. Uno de ellos es el ya recurrente en redes, David Faitelson, quien busca dejar en claro que lo más importante en todo esto debe ser el pueblo venezolano.

Faitelson junto a Alex de la Rosa | Imago7

¿Cuáles fueron las palabras de Faitelson?

Después de lo sucedido, los comentarios han comenzado a circular en muchísimas cuentas dentro de las redes sociales, por lo que tanto David Faitelson y mucha gente más han podido darse cuenta que a los usuarios les causa curiosidad saber si Estados Unidos puede ser excluido de los eventos deportivos que organizará, tales como el Mundial de 2026 o los Juegos Olímpicos de 2028.

Ante ello, el analista de TUDN ya ha mencionado su sentir: "Veo a muchos ocupados o preocupados por el Mundial o los Juegos Olímpicos, el papel de la FIFA o del COI ante los sucesos político internacionales de esta madrugada. Con todo respeto, eso no importa hoy en lo absoluto. Aquí, está en juego el destino de seres humanos, de familias, de libertades, de derechos y de esperanza por una vida digna… Un abrazo para muchos de mis amigos, entre ellos, estupendos colegas venezolanos…", expresó.

Faitelson pide respeto a la situación | Imago7

Ya es frecuente que cada que Faitelson emite una opinión en sus redes sociales, los usuarios aprovechan para comentarle cosas en contra; sin embargo, esta vez es una dentro de las que han estado de acuerdo con él al tratarse de una situación más delicada, agregando comentarios como la ya conocida frase: "El futbol es lo más importante de lo menos importante".

Pero, ¿sí podrían ser excluidos?

Los estatutos de la FIFA establecen que el organismo solo puede sancionar a sus asociaciones miembro cuando existe interferencia directa de gobiernos u otros terceros en la administración, elecciones o funcionamiento interno de una federación nacional. Este principio de neutralidad política busca garantizar la autonomía de las federaciones y no contempla sanciones por decisiones de política exterior o acciones militares de un Estado.

Las suspensiones aplicadas por la FIFA a lo largo de su historia han estado vinculadas exclusivamente a casos de injerencia gubernamental en el futbol, como ocurrió con Kuwait, Pakistán, República del Congo o Kenia. El caso de Rusia tras la invasión a Ucrania en 2022 representó una medida excepcional, adoptada en coordinación con la UEFA bajo argumentos de seguridad e integridad competitiva, más que como una sanción disciplinaria ordinaria prevista en los estatutos.

Trump ya ha explicado la situación actual con Maduro | AP

En el caso de Estados Unidos, no existe actualmente una base reglamentaria que permita suspender a la US Soccer únicamente por acciones militares ordenadas por su gobierno, ni se ha iniciado un procedimiento formal en ese sentido. Cualquier escenario distinto dependería de presiones internacionales o de una reinterpretación de las normas, algo que, por ahora, no está contemplado en el marco normativo de la FIFA.