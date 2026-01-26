Muere Gabriel Garzón, la entrañable voz de Topo Gigio en México

Gabriel Garzón, actor, locutor y comediante, falleció el pasado domingo a los 57 años. Su voz marcó a toda una generación como el entrañable Topo Gigio, el ratoncito tierno y sabio que cada noche despedía a los niños con su inolvidable frase: “Hasta mañana, si Dios quiere, que descansen bien”.

La noticia fue confirmada por el comediante Jo Jo Jorge Falcón, quien escribió en Instagram: “Hoy perdí otro amigo y un gran artista. Dios te tenga en buen lugar y te cobije con su luz perpetua. Descansa en paz querido amigo”. Hasta el momento, no se han revelado las causas oficiales de su fallecimiento.

Jo Jo Jorge Falcón dio a conocer la muerte de su amigo / Redes Sociales

¿Quién fue Gabriel Garzón?

Gabriel Ernesto Garzón Lozano nació el 27 de noviembre de 1968 en la Ciudad de México. Se desempeñó como actor de doblaje, comediante, locutor, escritor, productor y titiritero. En 1994 asumió oficialmente la voz de Topo Gigio en México, después de que Peppino Mazzullo, su intérprete original, decidiera dejar el personaje tras el terremoto de 1985.

“El productor Javier Toledo me ofreció hacer el papel porque Peppino Mazzullo ya no quiso hacerlo después de que vivió el terremoto de 1985 en México”, relató Garzón en entrevista con Canal Once.

Gabriel Ernesto Garzón dio voz al ratón más famoso de los 80 / Redes Sociales

Su carrera inició en Una sonrisa con Cepillín y continuó en programas como La casa de la risa y El espacio del Tío Gamboín. También trabajó con Silvia Roche, creadora de Burbujas, otro clásico infantil de la televisión mexicana.

En 2016, Garzón sufrió un accidente laboral cuando una máquina xerográfica cayó sobre una de sus piernas. A raíz de ello, fue sometido a 11 cirugías que concluyeron en la amputación de su extremidad. Para salir adelante, lanzó un proyecto de comedia llamado El Pata… tón. En 2019, pudo acceder a una prótesis gracias al apoyo económico del propio Jorge Falcón.

Gabriel Garzón fue actor, escritor, locutor y productor / Redes Sociales

Topo Gigio: más que un personaje

Topo Gigio nació en Italia en 1959 y fue creado por María Perego y Guido Stagnaro. Su popularidad cruzó fronteras y en México, durante los años 70 y 80, se volvió un ícono gracias a la voz de Gabriel Garzón. El ratón compartía escenario con Raúl Astor en el Canal 2 de Televisa, donde contaba historias y cantaba temas como “La canción de dormir”, “Como mi papá” y “Esa es mi mamá”.

A través de este personaje, Garzón logró transmitir valores como la empatía, la honestidad y el respeto, dejando una huella imborrable en la cultura popular mexicana. Hoy, su legado descansa en la memoria de quienes crecieron con su voz antes de dormir. El ratoncito tierno, y el hombre que le dio vida, se despiden para siempre.

Topo Gigio marcó varias generaciones con su programa / Redes Sociales