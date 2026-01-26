Banco del Bienestar cierra todas sus sucursales: ¿qué día no habrá servicio?

Si esperabas ir al Banco del Bienestar para checar tu saldo, retirar tu pensión o simplemente hacer algún trámite bancario, más vale que tomes precauciones porque todas sus sucursales cerrarán este lunes 2 de febrero de 2026.

No es una broma ni una falla del sistema: ese día será feriado oficial en todo el país y el banco del gobierno federal lo acatará al pie de la letra.

El Banco del Bienestar no abrirá sus puertas el 2 de febrero / FB: @bancobienestar

¿Por qué cierran el 2 de febrero?

De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el lunes 2 de febrero no habrá servicio bancario, y no es por la Candelaria, sino por la conmemoración del 5 de febrero, Día de la Constitución.

Así lo informó la propia CNBV, que es la encargada de regular y supervisar a todas las instituciones financieras mexicanas, incluyendo al Banco del Bienestar. Así que si tenías planeado pasar por tu tarjeta o hacer un depósito, te tocará esperar.

No habrá servicio por del Día de la Constitución que se recorrerá / FB: @bancobienestar

¿Y la pensión del IMSS?

¡Tranqui! Aunque el banco esté cerrado, tu dinero sigue seguro. Eso sí, habrá cambios en la fecha del depósito, así que pon atención:

El IMSS normalmente deposita la pensión el 1° de cada mes .

Pero en febrero de 2026, el 1° cae en domingo y el 2 de febrero es feriado .

Por eso, el pago se recorrerá al martes 3 de febrero, el siguiente día hábil.

El servicio se normalizará el próximo 3 de febrero / FB: @bancobienestar

Lo importante: “El monto de tu pensión seguirá siendo el mismo; además, no perderás ningún derecho ni se te descontará nada por el feriado y tampoco es necesario hacer algún trámite extra: el depósito se hace automáticamente”.

¿Entonces qué sí se puede hacer?

Mientras tanto, puedes seguir usando cajeros automáticos, app móvil o banca por internet, aunque el servicio en ventanilla estará suspendido por ese día. Así que mejor planea tus movimientos financieros con anticipación.

La banca móvil trabaja de manera habitual / FB: @bancobienestar