Banco del Bienestar cierra todas sus sucursales: ¿qué día no habrá servicio?

Si esperabas ir al Banco del Bienestar para checar tu saldo, retirar tu pensión o simplemente hacer algún trámite bancario, más vale que tomes precauciones porque todas sus sucursales cerrarán este lunes 2 de febrero de 2026.
No es una broma ni una falla del sistema: ese día será feriado oficial en todo el país y el banco del gobierno federal lo acatará al pie de la letra.
¿Por qué cierran el 2 de febrero?
De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el lunes 2 de febrero no habrá servicio bancario, y no es por la Candelaria, sino por la conmemoración del 5 de febrero, Día de la Constitución.
Así lo informó la propia CNBV, que es la encargada de regular y supervisar a todas las instituciones financieras mexicanas, incluyendo al Banco del Bienestar. Así que si tenías planeado pasar por tu tarjeta o hacer un depósito, te tocará esperar.
¿Y la pensión del IMSS?
¡Tranqui! Aunque el banco esté cerrado, tu dinero sigue seguro. Eso sí, habrá cambios en la fecha del depósito, así que pon atención:
- El IMSS normalmente deposita la pensión el 1° de cada mes.
- Pero en febrero de 2026, el 1° cae en domingo y el 2 de febrero es feriado.
- Por eso, el pago se recorrerá al martes 3 de febrero, el siguiente día hábil.
Lo importante: “El monto de tu pensión seguirá siendo el mismo; además, no perderás ningún derecho ni se te descontará nada por el feriado y tampoco es necesario hacer algún trámite extra: el depósito se hace automáticamente”.
¿Entonces qué sí se puede hacer?
Mientras tanto, puedes seguir usando cajeros automáticos, app móvil o banca por internet, aunque el servicio en ventanilla estará suspendido por ese día. Así que mejor planea tus movimientos financieros con anticipación.