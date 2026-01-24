Localizan con vida a influencer Nicholette tras ser privada de la libertad en Culiacán

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) informó que fue localizada con vida Nicole Pardo Molina, influencer conocida como Nicholette tras ser privada de la libertad en Culiacán, quien contaba con un reporte de búsqueda activo bajo el Protocolo Alba tras ser reportada como desaparecida en la ciudad de Culiacán.

La ficha de búsqueda fue emitida el 20 de enero de 2026, mismo día en que se denunció su desaparición. En el documento se advertía que la integridad de la joven de 20 años de edad podría encontrarse en riesgo, por lo que se activaron de inmediato los protocolos de localización.

La Fiscalía de Sinaloa activó el Protocolo Alba para localizar a la influencer Nicolette, reportada como desaparecida en Culiacán./ Fiscalía
De acuerdo con el reporte oficial, la última vez que se tuvo contacto con Nicolette fue en un domicilio del fraccionamiento Isla Musala, al norte de Culiacán. A partir de ese momento, familiares y autoridades iniciaron las labores de búsqueda.

¿Qué se sabe sobre la desaparición de Nicolette en Isla Musala?

Según los primeros reportes, la influencer habría sido privada de la libertad por hombres desconocidos en el sector Isla Musala. Horas después, comenzó a circular en redes sociales un video en el que se observa a una mujer siendo sometida y subida por la fuerza a un vehículo.

Las autoridades confirmaron que la grabación estaba relacionada con el caso, ya que la vestimenta coincidía con la descrita en la ficha de búsqueda: blusa morada, pantalón negro, huaraches y un moño negro. El video se viralizó rápidamente y generó preocupación entre usuarios y seguidores.

La joven fue vista por última vez en el fraccionamiento Isla Musala, al norte de Culiacán./ IG
La noche del martes, la FGE actualizó la ficha de búsqueda con la leyenda “LOCALIZADA”, confirmando que la joven fue encontrada con vida. Sin embargo, no se han revelado detalles sobre las circunstancias de su localización, ni el lugar exacto donde fue hallada.

Fiscalía confirma localización y mantiene reserva del caso

La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas mantuvo habilitadas líneas de contacto durante la búsqueda, aunque tras la localización se informó que el caso continuará bajo investigación y con reserva de información para proteger a la víctima.

Nicolette es creadora de contenido en TikTok e Instagram, donde suma más de 100 mil seguidores./ IG
Nicolette es una influencer conocida en plataformas como TikTok e Instagram, donde comparte contenido relacionado con viajes y un estilo de vida lujoso. Entre los elementos que la hicieron viral destaca una Cybertruck color morado, vehículo que suele aparecer en sus publicaciones.

Además de su presencia digital, la joven es conocida como “La Muchacha del Salado”, apodo que surgió tras un corrido compuesto en su honor y que impulsó su popularidad en redes sociales y plataformas musicales.

Un video difundido en redes sociales mostró el momento en que una mujer fue subida por la fuerza a un vehículo, grabación relacionada con el caso./ Captura de pantalla
LO ÚLTIMO