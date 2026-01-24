Real Madrid vence a Villarreal y es líder en LaLiga a la espera del Barcelona

El Real Madrid venció 0-2 al Villarreal en el Estadio de la Cerámica en un encuentro marcado por la efectividad de Kylian Mbappé, quien anotó los dos goles del conjunto visitante, el segundo de ellos desde el punto de penalti en el tiempo de descuento.

Vini festejando la victoria | AP

Primera parte sin goles y con lesiones

El encuentro comenzó con intensidad, reflejada en una tarjeta amarilla para Juan Foyth apenas al minuto 2 por una falta sobre Jude Bellingham. El defensor del Villarreal tuvo que abandonar el campo por lesión al minuto 24, siendo sustituido por Rafa Marín.

Durante los primeros 45 minutos, ambos equipos generaron aproximaciones. Arda Güler tuvo una de las ocasiones más claras con un remate que buscaba la escuadra izquierda, detenido por el guardameta local. Por su parte, el Villarreal inquietó mediante Mikautadze y disparos lejanos de Pape Gueye, pero el marcador se mantuvo 0-0 al descanso.

Mbappé desequilibra en el complemento

Tras la reanudación, el Real Madrid abrió el marcador rápidamente. Al minuto 47, Kylian Mbappé definió con la pierna izquierda tras un remate a quemarropa junto al palo izquierdo.

Madrid es líder provisional | AP

El Villarreal buscó el empate con intentos de Gerard Moreno, quien envió un remate al larguero al minuto 62, y de Alberto Moleiro, cuyo disparo fue detenido por la defensa madridista. El equipo local realizó múltiples cambios, incluyendo el ingreso de Nicolas Pépé y Ayoze Pérez, para refrescar el ataque. Por parte del Madrid, Brahim Díaz y Gonzalo García entraron en la recta final del partido.

Resolución en el descuento

En el minuto 90, el árbitro señaló penalti a favor del Real Madrid tras una falta de Alfonso Pedraza sobre Mbappé dentro del área. El propio delantero francés fue el encargado de ejecutar la pena máxima, rematando con la derecha por el centro de la portería para sellar el 0-2 definitivo.

El partido concluyó tras cuatro minutos de tiempo añadido, consolidando los tres puntos para el equipo madrileño en su visita a territorio castellonense.