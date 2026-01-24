¿Te revisan el ticket al salir? Esto podría violar tus derechos, dice Profeco

En México es habitual que, tras haber pagado tus compras, personal de seguridad o empleados de supermercados, tiendas de autoservicio y clubes de precio te soliciten mostrar el ticket de compra al salir del establecimiento. Aunque para muchos consumidores esto pasa desapercibido, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) aclaró si esta práctica es legal y cuáles son tus derechos.

En México es habitual que al salir de una tienda te pidan el ticket de compra. / iStock

¿Es legal que te revisen el ticket al salir?

De acuerdo con la Profeco, en México no es legal que los establecimientos revisen tus tickets de compra cuando estás saliendo de una tienda. La dependencia federal señala que una vez que pagas en caja, los productos ya son propiedad del consumidor, por lo que ninguna tienda puede condicionar tu salida a la presentación del recibo.

¿Por qué es ilegal?

La revisión obligatoria de tickets se considera una “molestia injustificada” porque puede vulnerar derechos fundamentales como la libertad y la seguridad de los consumidores. Este punto está respaldado por el artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que prohíbe a los proveedores realizar procedimientos que afecten la libertad, seguridad o integridad de las personas bajo el pretexto de un registro o verificación.

Aunque es común en supermercados y tiendas de autoservicio, la revisión de tickets se considera un acto de molestia injustificada. / iStock

¿Entonces por qué muchas tiendas lo hacen?

Aunque Profeco ha sido enfática en que no está permitido, esta práctica sigue presente en establecimientos de todo el país, sobre todo en supermercados, clubes de precio y autoservicios. Algunos comercios argumentan que se trata de un control interno para prevenir errores en el cobro o robos, pero la autoridad federal ha reiterado que ninguna política interna puede sustituir lo que marca la ley.

Según la Profeco, una vez que pagas, los productos son propiedad del consumidor, por lo que no pueden condicionarte la salida. / iStock

¿Cómo denunciar si te obligan a mostrarlo?

Profeco pone a disposición varias formas de presentar una queja si sientes que se están violando tus derechos como consumidor:

Llamando al Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 (CDMX) 800 468 8722 (sin costo desde el resto del país)

Por correo electrónico: denunciasprofeco@profeco.gob.mx

De forma presencial: acudiendo a las oficinas de Profeco.

La autoridad puede aplicar multas o sanciones, e incluso clausuras temporales, a aquellos establecimientos que realicen esta práctica de manera sistemática.

Si un establecimiento insiste en revisar tu ticket sin motivo, puedes presentar una denuncia ante Profeco. / iStock

¿Qué debes saber como consumidor?