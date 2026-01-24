Liverpool pierde ante el Bournemouth en la última jugada del partido

La irregularidad de Liverpool volvió a quedar expuesta en la Premier League. Cuando parecía haber rescatado un punto tras remontar una desventaja de dos goles, el equipo dirigido por Arne Slot se desconcentró en la última jugada y terminó cayendo 3-2 frente a Bournemouth, que tuvo a Marcos Senesi como titular y protagonista. El resultado deja a los Reds en riesgo de salir de los puestos europeos al cierre de la fecha 23.

El conjunto visitante contó con el regreso de Mohamed Salah al once inicial, luego de su participación en la Copa Africana de Naciones, pero ni su presencia logró corregir los problemas defensivos que han marcado el presente del club. Desde los primeros minutos, Liverpool mostró fragilidad en su última línea, algo que Bournemouth supo capitalizar con eficacia.

Bournemouth sacó la victoria en los minutos finales contra Liverpool | AP

La apertura del marcador llegó a los 26 minutos, tras una jugada que expuso una desatención de Virgil van Dijk. Senesi filtró un pase preciso para Alex Scott, quien mantuvo el balón dentro del campo y asistió atrás para que Evanilson definiera sin oposición y pusiera el 1-0 para los locales.

Siete minutos más tarde, Bournemouth volvió a golpear con un tanto de Álex Jiménez. La jugada fue revisada por el VAR por un posible fuera de juego, pero el español estaba en posición reglamentaria al recibir el pase de James Hill, por lo que el gol fue convalidado y amplió la ventaja del anfitrión.

Antes del descanso, Liverpool encontró alivio en su capitán. Van Dijk se redimió de su error previo y, con un potente cabezazo, venció al arquero Djordje Petrovic para descontar y devolverle vida al conjunto visitante de cara a la segunda mitad.

En el complemento, los Reds asumieron el protagonismo y comenzaron a empujar contra el arco rival. A diez minutos del final, Dominik Szoboszlai firmó el empate con un notable disparo desde fuera del área, tras una elegante asistencia de taco de Salah, que parecía sellar una remontada anímica para los de Slot.

Sin embargo, Bournemouth nunca dejó de insistir y encontró su premio en el último suspiro. En un saque lateral, Hill envió la pelota al área, se produjeron varios rebotes y el balón quedó servido para Amine Adli, quien no perdonó y decretó el 3-2 definitivo.

Con esta derrota, Liverpool acumula cinco partidos consecutivos sin ganar en la Premier League, con cuatro empates y una caída desde su último triunfo ante Wolverhampton el 27 de diciembre.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.