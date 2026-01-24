¿Raúl Jiménez a la banca? Fulham lanza oferta millonaria por Ricardo Pepi

El cuadro londinense quiere hacerse de los servicios del estadounidense

¿Competencia para Raúl Jiménez? Fulham lanza oferta millonaria por Ricardo Pepi
24 de Enero de 2026

Raúl Jiménez podría tener nueva competencia. El Fulham quiere volver a pelear por competencias europeas y para ello quieren contratar a un nuevo delantero en el estadounidense, con ascendencia mexicana, Ricardo Pepi. De acuerdo con reportes, el equipo ya mandó una nueva oferta al PSV Eindhoven.

Durante las últimas semanas el equipo ha lanzado varias ofertas buscando un nuevo delantero. En los pasados días el equipo londinense mostró su interés en Oscar Bobb, atacante de Manchester City. Los Cottagers tuvieron conversaciones con el jugador y con los Citizens para concretar el traspaso, sin embargo, parece que ahora están buscando otra opción.

Se lanzan por Pepi

De acuerdo con información de Fabrizio Romano, periodista especializado en fichajes, Fulham envió una nueva oferta oficial para fichar a Ricardo Pepi, el delantero de los Granjeros. La oferta del equipo inglés sería de 32 millones de euros, alrededor de 660 millones de pesos mexicano.

Con esta nueva oferta del Fulham, las negociaciones en curso y el equipo londinense espera poder contratar al delantero mexicano-americano previo al cierre de fichajes el próximo 9 de febrero.

Pepi llega con 15 partidos disputados esta temporada y ocho goleas anotados, sin embargo, se perdió los últimos dos juegos de su equipo al sufrir una fractura en el antebrazo. Aún con la lesión, el Fulham está buscando contratar al delantero y que termine su etapa de rehabilitación ya en Londres.

Competencia para Raúl

Con esta posible nueva contratación, Raúl Jiménez podría tener una nueva competencia en la delantera de los Cottagers. Actualmente, el mexicano ya debe pelear con Emile Smith Rowe y Harry Wilson, por los goles del equipo y ahora tendría que también pelear con Pepi.

Esta campaña, el seleccionado mexicano suma ya seis goles en la temporada y apunta a tener una temporada menos efectiva que el año pasado. Ante esto, la directiva del Fulham estaría buscando a otro jugador que complemente el juego del mexicano y quizá a porte los goles que Jiménez no.

