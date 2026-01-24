Raúl Jiménez luce en remontada del Fulham sobre Brighton

El Fulham vino de atrás para vencer al Brighton en la vigésima tercera fecha de la Premier League con goles de Samuel Chukwueze y Harry Wilson. Por su parte, Raúl Jiménez destacó con sus apariciones en el ataque rival; sin embargo, se quedó cerca de cantar un gol más en Inglaterra.

La primera acción de verdadero peligro llegó al minuto 23, cuando el mexicano protagonizó una jugada clara tras una buena aproximación colectiva. El delantero mexicano se encontró en posición favorable dentro del área y sacó un remate que exigió al máximo al guardameta rival, dejando la sensación de que el gol estaba cerca y marcando un punto de inflexión anímico en el partido.

Premier League l AP

¿Cómo se abrió el marcador?

Poco después, Brighton logró capitalizar su mejor momento. Al minuto 28, Yasin Ayari aprovechó los espacios en la zaga para definir con precisión y adelantar a su equipo en el marcador. El tanto le dio confianza a los visitantes, que por varios minutos lograron controlar el ritmo del juego.

Con la ventaja, Brighton ajustó líneas y apostó por la posesión, mientras su rival intentaba reaccionar con transiciones rápidas y centros al área. El partido se volvió más táctico, con menos espacios, pero sin perder intensidad ni tensión en cada disputa.

En la segunda mitad, el conjunto que iba abajo en el marcador incrementó la presión y comenzó a generar mayor volumen ofensivo. La insistencia encontró recompensa al minuto 72, cuando Samuel Chukwueze apareció para empatar el encuentro con una definición certera, encendiendo nuevamente el estadio y cambiando el rumbo del partido.

Tras el empate el Brighton tendría una descolgada que llevaría a Dany Welbeck a poner el segundo; sin embargo, el VAR echaría atrás el juego debido a un apretado fuera de juego, en una jugada de ida y vuelta que hizo vibrar a la afición.

Fulham l AP

Llegó la remontada

Cuando todo apuntaba a un reparto de puntos, el desenlace llegó de manera dramática. En tiempo añadido, al 90+2, Harry Wilson apareció en el área para marcar el gol de la remontada, desatando la euforia y sellando una victoria que parecía improbable minutos antes.

Con ese tanto final, el partido quedó marcado como una muestra de carácter y perseverancia. La anotación temprana de Ayari, la oportunidad clara de Raúl Jiménez, el empate de Chukwueze y el gol definitivo de Wilson construyeron una crónica llena de matices, emociones y un cierre inolvidable.