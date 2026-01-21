¿Competencia para Raúl Jiménez? Fulham va con todo por delantero noruego de Manchester City

El mercado de fichajes no se detiene y todavía con un par de semanas por delante antes de que cierre el periodo de registros, varios clubes buscan hacer contrataciones. Uno de los equipos en esta situación es Fulham, que mostrado su interés en Oscar Bobb, atacante de Manchester City.

De acuerdo con el periodista italiano Fabrizio Romano, los Cottagers están en conversaciones con el jugador y con los Citizens para concretar en próximos días el traspaso. La misma fuente detalló que Borussia Dortmund es otro de los equipos interesados en el extremo noruego de 22 años.

Fulham está interesado en Oscar Bobb | AP

La oferta de Fulham por Oscar Bobb

Según el periodista italiano, Fulham presentó una oferta cercana a los 35 millones de libras y ofreció al jugador un contrato permamenente, es decir, no quiere solamente una cesión. Lo anterior a pesar de que Bobb se encuentra lesionado y no tiene fecha de regreso a la actividad.

Desde el 22 de noviembre del año pasado, Bobb no ha jugado de nuevo con Manchester City. Los dos siguientes juegos no fue convocado y aunque ante Sunderland y Crystal Palace se quedó en la banca, desde el 20 de diciembre no suma minutos por una lesión en el muslo; en total se ha perdido ocho compromisos por este motivo, según Transfermarkt.

Pese a esto, Fulham mantiene su interés en el futbolista, quien tiene contrato vigente con los Citizens hasta junio de 2029 y un valor de mercado de 21.8 millones de libras, según Transfermarkt. Bobb se desempeña principalmente como extremo o mediocentro, por lo que más que competencia directa con Raúl Jiménez, puede convertirse en un importante socio.

Raúl Jiménez en partido contra Chelsea | AP8

¿Cuándo juega Fulham y Raúl Jiménez?

El próximo compromiso de los Cottagers será como locales en la Jornada 23 de la Premier League. El equipo dirigido por Marco Alexandre de Silva recibirá a Brighton con el objetivo de reencontrarse con el triunfo tras la derrota ante Leeds United el fin de semana pasado.

Raúl Jiménez llegar a este compromiso con seis goles y tres asistencias en todas las competencias. En liga dio asistencia ante Liverpool y luego marcó ante Chelsea, pero se quedó en blanco contra Leeds. Ahora buscará recuperar el ritmo goleador e impulsar a su equipo, que está a cuatro puntos de zona de clasificación a Europa League.