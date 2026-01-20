Jürgen Klopp lanza guiño al Real Madrid: “No puedo decir nunca”

Jürgen Klopp ha dejado una sensación de esperanza para la afición del Real Madrid, luego de que dejara unas declaraciones alentadoras, tras los rumores que ligan al entrenador alemán con la institución madrileña ante la destitución de Xabi Alonso.

El exentrenador de Liverpool que hoy funge como asesor deportivo y responsable global de futbol Red Bull, en el que ha resaltado estar cómodo; sin embargo, no rehuye a los rumores para un posible retorno a los banquillos como DT.

“Estoy en un punto de mi vida en el que estoy completamente satisfecho con mi situación. No quiero estar en ningún otro sitio”, recalcó, en primera instancia sobre el puesto que desarrolla, para la agencia francesa AFP.

¿Qué dijo sobre el Real Madrid?

Sobre el Real Madrid: “No me pongo nervioso cuando oigo que el Real Madrid, supuestamente, está interesado, si es que es así; son solo especulaciones de los medios. Ahora mismo diría que no, pero no puedo decir nunca, nunca, nunca. No creo que vaya a cambiar de opinión, pero no lo sé”.

¿Llegará al banquillo del Madrid?

Recientemente se dio a conocer a través de Florian Plettenberg, periodista de Sky Sports en Alemania, que Jürgen Klopp considera seriamente su regreso como entrenador, pero el Real Madrid debe de hacer un acercamiento concreto en verano.

La misma fuente menciona que Klopp siempre ha sido del agrado del Real Madrid, pero el técnico alemán se encuentra feliz con su rol en el proyecto de Red Bull. Solo dos propuestas son de su interés, en caso de que las cosas se den: el del conjunto Blanco y la Selección de Alemania.

Klopp se alejó de su trabajo como director técnico, hace un par de temporadas, tras su paso por el Liverpool, donde se volvió leyenda al ganar Premier League, Champions League, FA Cup, Mundial de Clubes, Copa de la Liga, Supercopa de Europa y Community Shield.

El interés por el extécnico del Liverpool no es nuevo en las oficinas de Valdebebas, pero las circunstancias actuales aceleran cualquier gestión. La directiva entiende que para convencer al alemán deben presentar un plan deportivo que garantice autonomía y refuerzos de primer nivel.