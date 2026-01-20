Tottenham aprovecha expulsión y vence al Dortmund en casa

El Tottenham se quedó con las tres unidades, el conjunto londinense hizo valer su condición de local y se impuso al Dortmund que por su parte se quedaron con un hombre menos desde antes de la media hora de juego tras la expulsión de Daniel Svensson.

Champions l AP

Los ingleses empezarían sobre el ataque y el primer tanto no tardaría en hacerse presente después de un tiro de esquina que fue seguida de un pifia la borde del área grande en el ataque hasta que finalmente Cuti Romero encontraría el balón para conectar a la altura del manchón penal para abrir el marcador.

Sin embargo, el caos para la visita aún tenía un desenlace mayor, y es que al minuto 26 Daniel Svensson se iría a las regaderas debido a una plancha en la pantorrilla de Wilson Odebrecht, en una situación desafortunada para el jugador del Dortmund.

Tottenham l AP

Expulsión pesó

Los alemanes se quedaban con un hombre y tan solo 10 minutos después llegaría el segundo tanto obra de Dominic Solanke tras una buena combinación por la banda de la derecha que el atacante definiría de taco como último recurso tras haberse quedado el esférico atrás.

El segundo tiempo del duelo entre el Tottenham y el Borussia Dortmund terminó por confirmar el dominio del conjunto inglés, que selló una victoria 2-0 en un partido marcado por la intensidad y la superioridad numérica.

Tras una primera mitad condicionada por la expulsión tempranera, los Spurs supieron administrar la ventaja y golpear en los momentos clave. Los Spurs salieron decididos a reflejar su dominio en el marcador. La presión constante y la circulación rápida del balón comenzaron a desgastar a la defensa visitante, que resistía con dificultad ante el empuje del equipo londinense.

Victoria de los Spurs l AP

¿Cómo van en la tabla?

Tottenham empieza a confirmar que quiere meterse directamente a la siguiente ronda, hasta el momento llegó a cuatro victorias dentro de la presente temporada de UEFA Champions League metiéndose entre el top cinco a falta de la combinación de resultados.

Por su parte el Borussia Dortmund se rezaga pero tiene la posibilidad de meterse al Playoff al cual puede acceder ubicados hasta el momento en décimo primer peldaño con tres victorias, dos empates y dos derrotas tras siete fechas

