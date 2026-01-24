El Malilla y El Bogueto desfilan en la Semana de la Moda de París y llevan el reggaetón mexicano a la pasarela

El reggaetón mexicano cruzó fronteras y llegó hasta una de las pasarelas más influyentes del mundo. Los cantantes El Malilla y El Bogueto desfilaron como modelos invitados en la Semana de la Moda de París, donde representaron el estilo urbano latino dentro de una propuesta que mezcló música, identidad y moda contemporánea.

Su aparición se dio como parte del desfile del diseñador Willy Chavarría, reconocido por integrar narrativas sociales, diversidad y raíces latinas en sus colecciones presentadas en el calendario oficial parisino.

Del escenario musical a la pasarela internacional

El Malilla y El Bogueto, figuras clave del reggaetón mexa, participaron en la presentación de la colección Eterno Otoño-Invierno 2026, una propuesta que combinó siluetas masculinas amplias, estética urbana y una fuerte carga simbólica sobre identidad y pertenencia.

Ambos artistas, originarios del Estado de México, caminaron la pasarela como parte del concepto del desfile, que apostó por integrar a exponentes reales de la cultura urbana más allá de los modelos tradicionales.

Su participación en París refleja la creciente presencia del reggaetón mexicano en escenarios globales de moda y cultura. / @elmalilla_

¿Por qué desfilaron El Malilla y El Bogueto en París?

La elección de los cantantes no fue casual. Willy Chavarría ha destacado por romper las barreras entre moda, música y activismo, incorporando a sus shows a personajes que representan movimientos culturales actuales.

En ese contexto, El Malilla y El Bogueto simbolizan el crecimiento del reggaetón mexicano como una expresión cultural que ya no se limita a la música, sino que impacta también en el estilo, la estética y el discurso global.

La colección Eterno de Willy Chavarría unió moda, música y cultura urbana. / @elbogueto

Los looks que llamaron la atención

Durante el desfile, El Malilla caminó por la pasarela con pantalones amplios, cuello de tortug, una chamarra con aplicaciones de piel y camisa de cuadros oversized, complementando su look con accesorios característicos. Por su parte, El Bogueto llamó la atención con un abrigo negro, suéter oscuro de cuello alto y pantalones con estampado de animal print, un estilo que integró elegancia con rebeldía.

El Malilla caminó la pasarela con un atuendo urbano. / @elmalilla_

Por su parte, El Bogueto desfiló con un abrigo oscuro, cuello alto y pantalones con estampado de leopardo, logrando un contraste entre elegancia y rebeldía combinándolo con gafas de sol.

El Bogueto lució un abrigo negro y pantalones con estampado, combinando elegancia y estilo callejero. / @elbogueto

Reacciones y orgullo mexicano en redes

Tras su participación, ambos artistas compartieron imágenes y videos del desfile en sus redes sociales, donde seguidores celebraron que el talento mexicano y la música urbana llegaran a la Semana de la Moda de París.

Los comentarios destacaron el orgullo de ver a exponentes del barrio y del reggaetón nacional en un escenario históricamente reservado para figuras de la alta moda internacional.

Reggaetón mexicano y moda: una nueva conversación global

La presencia de El Malilla y El Bogueto en París confirma que la moda internacional está volteando a ver a la cultura urbana latinoamericana como una fuente legítima de inspiración y narrativa.

Este tipo de participaciones refuerza la idea de que el reggaetón mexicano no solo se escucha, sino que se viste, se camina y se representa en escenarios de alcance mundial.