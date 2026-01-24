Cómo comprar Gas Bienestar en CDMX en 2026 y cuánto cuesta realmente

Durante 2026, el programa Gas Bienestar se mantiene activo en la Ciudad de México como una opción para que las familias accedan a gas LP a precios controlados, con el objetivo de reducir abusos en el mercado y mejorar la seguridad en el uso de cilindros domésticos.

El esquema, operado por Petróleos Mexicanos (Pemex), ofrece tanques nuevos y revisados, así como recargas con peso verificado, lo que busca disminuir riesgos como fugas, cilindros en mal estado o sobreprecios, problemas recurrentes en la venta irregular de gas.

Gas Bienestar continúa operando en 2026 en la CDMX con precios regulados y reparto a domicilio./ RS

Uno de los principales atractivos del programa es que los precios se actualizan semanalmente y se mantienen dentro de los límites establecidos por la autoridad reguladora, permitiendo a los hogares planear mejor su gasto sin variaciones abruptas.

¿Cuánto cuesta el Gas Bienestar en 2026?

Para las semanas recientes de 2026, el precio aproximado del gas LP en cilindro de 20 kilos se ubica alrededor de los 380 pesos, mientras que el tanque de 30 kilos ronda los 570 pesos, cifras que pueden variar ligeramente según la actualización semanal autorizada.

El programa ofrece cilindros nuevos y revisados para garantizar mayor seguridad en los hogares./ X

En el caso de quienes necesitan adquirir un cilindro nuevo, el envase vacío de 20 kilos tiene un costo cercano a los 1,825 pesos, y el de 30 kilos alrededor de 2,240 pesos. También existe la opción de comprar el tanque con carga incluida.

Al adquirir tanque más gas, los precios aproximados son de 2,205 pesos para el cilindro de 20 kilos y 2,810 pesos para el de 30 kilos, manteniéndose como una alternativa competitiva frente a distribuidores privados.

¿Cómo solicitar Gas Bienestar en la Ciudad de México?

Las personas interesadas pueden solicitar Gas Bienestar por teléfono a través del número oficial del programa o acudir a los puntos de venta autorizados en la capital. El servicio incluye entrega a domicilio mediante unidades identificadas y con protocolos de seguridad.

Actualmente, Gas Bienestar opera en diversas alcaldías de la CDMX, entre ellas Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, con posibilidad de ampliación conforme avanza el programa.