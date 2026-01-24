Evita multa en CDMX: ¿Cuántas personas están permitidas subir en una moto?

Si usas moto para moverte en la Ciudad de México, ojo con este detalle que muchos pasan por alto. Aunque parezca simple, llevar a más personas de las permitidas puede costarte una multa de hasta $2,346.20 pesos. Todo depende de lo que diga tu tarjeta de circulación.

El Reglamento de Tránsito de la CDMX es claro: “las motocicletas sólo pueden llevar a bordo la cantidad de personas que señale la tarjeta de circulación”, tal como lo establece el Artículo 37. En algunos modelos, esto significa que sólo una persona puede ir a bordo, aunque visualmente parezca que hay espacio para más.

Más de 2 mil pesos de multa te puede constar / Especial

¿Cuánto cuesta romper esta regla?

Subir a tu compa, pareja o familia sin que esté permitido por la tarjeta de circulación te puede costar entre 10 y 20 UMAs, lo que equivale a:

Mínimo: $1,173.10 pesos

Máximo: $2,346.20 pesos

Además, se te asignan tres puntos a la licencia de conducir, lo que podría tener consecuencias más adelante si acumulas otras infracciones.

La tarjeta de circulación te indica cuántos pasajeros caben en la moto / Redes Sociales

¿Cómo saber cuántos pueden ir en mi moto?

No hay de otra: revísalo en la tarjeta de circulación. Este documento se emite según las características técnicas del vehículo, así que no importa si “caben dos”, lo que cuenta es lo que está autorizado legalmente.

Llevar a más pasajeros de lo indicado puede causar accidentes graves / Redes Sociales

Otros requisitos para evitar multas si andas en moto

No sólo se trata del número de personas. También aplica el uso obligatorio de casco, y no cualquiera. El reglamento exige que el casco tenga:

Armazón

Relleno amortiguador

Relleno de confort

Sistema de retención

Visor resistente a impactos

Si no cumples con estas normas, también puede caerte otra multa.

Cumple con las normas de tránsito y evítate problemas / Redes Sociales