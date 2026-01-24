"Anti-ellos": Trump no irá al Super Bowl y arremetió contra Bad Bunny y Green Day

La tensión política y la violencia en Estados Unidos no da tregua, pero el show debe continuar. En medio de protestas y huelgas masivas por parte de una población cansada de las políticas antimigrantes y las aterrorizantes redadas de ICE, la NFL se prepara para el Super Bowl LX, el cual -inevitablemente- tendrá su carga política.

La elección de Bad Bunny como artista encargado del show de medio tiempo causó reacciones encontradas y un sector de la población se quejó de la elección del cantante puertorriqueño. Y entre las voces que se quejaron de la decisión estuvo la del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ya confirmó que no asistirá al evento.

Bad Bunny se presentará en el Super Bowl | AP

¿Por qué Donald Trump no irá al Super Bowl?

El año pasado, el mandatario estuvo en las tribunas del Louisiana Superdome, en Nueva Orleans, Luisiana, para el partido entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles. Con ello, Trump se convirtió en el primer presidente estadounidense en activo en asistir a un Super Bowl.

Sin embargo, para este año, en el cual el partido se disputará en el Levi's Stadium en Santa Clara California, tomó la decisión de no presentarse. En declaraciones replicadas por The New York Post, Trump afirmó que, aunque no le gusta la elección de Bad Bunny, tiene otros motivos para ausentarse del partido.

"Está demasiado lejos. Lo haría (asistir). He estado en muy buenas manos en el Super Bowl. Les caigo bien. Iría si fuera un tramo un poco más corto", declaró el presidente, aunque reiteró su rechazo a Bad Bunny y también a Green Day, que también estará presente en el evento y que es una banda opositora con Trump. "Soy anti-ellos. Creo que es una elección terrible. Todo lo que hacen es odioso. Terrible".

Donald Trump no asistirá al Super Bowl | AP

Las posturas anti-Trump de Bad Bunny y Green Day

En el caso del puertorriqueño, más allá de su nacionalidad y su origen, su oposición contra el gobierno estadounidense también trascendió el año pasado con la publicación de su álbum 'Debí tirar más fotos", en el cual algunas de las canciones tienen un mensaje político que busca la reivindicación de Puerto Rico y América Latina, fuera del yugo imperialista del norte global.

En el video oficial de una de las canciones, Nuevayol, aparece una voz que imita la de Trump para pedir disculpas. "Me quiero disculpar con los inmigrante en América, este país no sería nada sin los migrantes. Esta nación es nada sin mexicanos, dominicanos, puertorriqueños, colombianos, venezolanos y cubanos", dice el mensaje mal recibido por Trump y quienes lo apoyan.

Mientras que en el caso de Green Day, nunca ha ocultado sus posturas políticas y una de sus canciones más populares, 'American Idiot', critica el gobierno de George Bush. Pero en la época actual han externado su postura anti-Trump y la semana pasada el vocalista, Billie Joe Armstroing, levantó la voz para apoyar las protestas antideportación en Minnesota. "No soy parte de la agenda 'redneck'; no soy parte de la agenda de MAGA", señaló el cantante.