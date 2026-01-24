Bad Bunny y NFL lanzan colaboración con Concho como principal protagonista

Bad Bunny vuelve a expandir su huella cultural más allá de los escenarios musicales y ahora lo hace de la mano de la NFL, que anunció una colección especial de ropa y accesorios, rumbo al Super Bowl LX, donde el artista puertorriqueño protagonizará el show de medio tiempo. La alianza no solo cruza moda y deporte, sino que incorpora símbolos de identidad latina con un protagonista inesperado: el Sapo Concho.

La línea fue desarrollada en conjunto con Ceremony of Roses y estará dividida en dos cápsulas de edición limitada que buscan retratar distintos momentos del camino de Bad Bunny hacia uno de los escenarios más vistos del mundo. Más que merchandising deportivo, se trata de una propuesta estética que traslada el imaginario del cantante al universo del futbol americano.

Bad Bunny lanzará una nueva línea de ropa en colaboración con NFL | @nfl

La primera entrega, denominada “The Fans / Concho Collection”, saldrá a la venta el 24 de enero a las 11:00 horas ET. Está inspirada en el sapo puertorriqueño que el artista convirtió en emblema de su álbum Debí tirar más fotos y contará con prendas de vestir, gorras New Era y un llavero coleccionable del Sapo Concho, con versiones disponibles para los 32 equipos de la NFL.

Uno de los detalles más significativos es que, por primera vez, el merchandising oficial del Super Bowl incluirá traducciones al español en su branding, un gesto que marca un precedente para la liga y subraya la importancia creciente de la audiencia latina dentro del espectáculo deportivo más grande de Estados Unidos.

El Sapo Concho, lejos de ser solo un personaje simpático, funciona como un símbolo cultural. Tal como ocurrió con el lanzamiento de su llavero original —que fue comparado en redes sociales con los populares Labubu—, el anfibio representa una reivindicación de la identidad puertorriqueña y la capacidad de Bad Bunny para transformar referencias locales en fenómenos globales.

Desde su primera aparición colgado del pantalón del cantante en un concierto en Puerto Rico, el sapo evolucionó de ícono regional a figura del imaginario pop, y ahora da un nuevo salto al instalarse en el centro del Super Bowl, el mayor escaparate deportivo y de entretenimiento del planeta.

La segunda cápsula, titulada “Super Tazón”, se lanzará el 8 de febrero, justo después del show de medio tiempo. Esta colección promete profundizar la fusión cultural al reinterpretar el término “Super Bowl” en español, una expresión ampliamente utilizada en Puerto Rico y otras regiones de América Latina, y busca capturar la energía del momento histórico de la presentación del artista.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.