NFL volverá al Santiago Bernabéu para la temporada 2026... y más allá

Este año, donde la NFL logró internacionalizarse en nuevos países, el futbol americano profesional llegó a España (teniendo su sede en la cancha del Santiago Bernabéu) aunque 2025 no será la única ocasión que el emparrillado llegue a la capital del país ibérico.

Ahora, cuando se acerca el fin de la temporada 2025-2026, fuentes han confirmado (de acuerdo a información de The Athletic) que la NFL busca volver a la capital española para la siguiente campaña, siendo la casa del Real Madrid el inmueble escogido por la liga estadounidense.

La NFL volverá al Bernabéu | AP

Roger Godell, comisionado de la National Football League, se fue muy contento de Madrid después del partido entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders, asegurando que la experiencia en la casa del cuadro merengue 'fue espectacular'.

Ante esto, The Athletic aseguró que la NFL buscará extender su vínculo con el Real Madrid después de la temporada 2026, como mínimo, un año más, siendo 2027 el año clave para el Santiago Bernabéu.

Para la temporada 2026-2027 hay muchas ciudades que apuntan a ser parte de la internalización de la NFL, entre ellas la Ciudad de México, París y Dublín.

Este año, las ciudades confirmadas para albergar un juego de temporada regular en la NFL son Melbourne (Australia), Río de Janeiro (Brasil), Londres (Inglaterra) y Múnich (Alemania)

¿Qué equipos podrían jugar en el Bernabéu?

Los Miami Dolphins apuntan a volver a España en la siguiente temporada, aunque también existirían un par de equipos interesados en jugar en la casa del Real Madrid.

Los equipos que suenan como posibles locales en el Bernabéu son los Kansas City Chiefs y los Chicago Bears, aunque los equipos que jugarán en España el siguiente año se definirán antes del comienzo de la campaña 2026.