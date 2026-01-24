Fátima Bosch juega descalza con niños en Guatemala y es comparada con la princesa Diana / VIDEO

Durante una de sus actividades oficiales en Guatemala, la mexicana Fátima Bosch, Miss Universo 2025, protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales: se quitó los zapatos para jugar con niños en la Fundación Margarita Tejeda, acción que muchos internautas compararon con un gesto similar realizado por la princesa Diana.

La actividad en la Fundación Margarita Tejeda mostró una faceta más humana y accesible de la Miss Universo. / @missuniverse

Un gesto espontáneo que se volvió viral

La visita de Bosch a la Fundación Margarita Tejeda, que apoya a niñas y niños con síndrome de Down y otras condiciones, incluyó actividades de convivencia y juegos con los pequeños.

El momento que más llamó la atención fue cuando la reina de belleza decidió caminar y jugar sin zapatos, lo que permite mayor libertad de movimiento y cercanía con los niños durante los juegos.

El momento fue ampliamente compartido en Instagram y TikTok, donde generó reacciones de admiración. / @missuniverse

Los videos y fotografías de ese instante se compartieron en las cuentas oficiales de Miss Universo y rápidamente comenzaron a circular en plataformas como Instagram y TikTok, recibiendo miles de reacciones de usuarios.

¿Por qué la comparan con la princesa Diana?

La comparación con la princesa Diana conocida también como Lady Di surgió de forma orgánica entre internautas, quienes recordaron un episodio de la fallecida miembro de la realeza británica en el que también abandonó protocolos oficiales para interactuar de forma cercana en una actividad escolar con sus hijos, participando en una carrera en la que se quitó los zapatos en 1991.

La reina de belleza se quitó los zapatos para interactuar directamente con los pequeños, priorizando la cercanía humana./ @missuniverse

En muchos comentarios de redes sociales se señaló que el gesto de Bosch reflejaba humanidad, empatía y sencillez, valores asociados también a la figura de Lady Di, y que su actitud iba “más allá de la pasarela para conectar de manera real con las personas”.

Usuarios en redes compararon el gesto de Bosch con la espontaneidad y empatía de la princesa Diana de Gales. / Redes sociales

Reacciones en redes sociales

Tras la publicación de los clips, varios usuarios expresaron su apoyo y admiración por la actitud de la reina de belleza mexicana:

“Aquí es cuando la pasarela perfecta pasa a segundo plano.”

“Fátima y su verdadero corazón: ama hacer esto.”

“Felicidades, sigues demostrando por qué la corona es tuya.”

Más allá del título, este gesto espontáneo resaltó la empatía de Fátima Bosch con la infancia. /@missuniverse

Los comentarios destacan que acciones simples como jugar con niños descalza pueden transmitir una cercanía genuina que trasciende la imagen formal de una figura pública.