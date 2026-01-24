Donovan Carrillo se catapulta a la Final del Campeonato 4 Continentes

Donovan Carrillo se catapultó a la Final del Campeonato 4 Continentes después de una gran actuación dentro del programa corto varonil del certamen de Patinaje Artístico tras conseguir una suma de 74.00 puntos.

Dicha puntuación colocó al representante mexicano en el décimo cuarto sitio para avanzar dentro del certamen. El patinador ejecutó una rutina ordenada y sin errores mayores para mantenerse en el grupo de los acreedores su paso programa libre.

Donovan Carrillo l AP

Cabe mencionar, que la competencia es una de las más exigentes tras reunir a los mejores atletas de los cuatro continentes; Asia, América, Oceanía y África. Además de ser considerada estar en la elite por debajo de Campeonatos Mundiales y lo Juegos Olímpicos.

¿Qué dijo Donovan tras la prueba?

Tras la buena exhibición de Donovan Carrillo el mexicano resaltó su sensaciones: “Me sentí súper emocionado después de aterrizar el cuádruple salchow triple toe loop. No logré mantenerlo tranquilo y suave. Estaba dominando el triple axel, pero siento que eso es aprendizaje.”

“Sinceramente, estoy muy agradecido por el apoyo de la afición en China. Se siente como competir en casa. Estoy muy agradecido por ello y gracias a todos por apoyarme y por darme la fuerza y ​​la motivación que necesito cuando estoy en el hielo para dar lo mejor de mí”, mencionó.

Carrillo l AP

Con miras a Juegos Olímpicos

El patinador artístico aseguró que se encuentra en busca de hacerlo mejor: “Ahora necesito empezar a prepararme de nuevo para estar en la mejor forma posible. Me siento en muy buena forma ahora, pero sé que puedo hacerlo mejor para los Juegos Olímpicos.”

“Es un gran honor ser embajador del deporte de invierno en México. Siento que mi misión es seguir difundiendo y promoviendo mi deporte en México. Ojalá en el futuro tengamos más participación y más atletas”, destacó.

Donovan busca cerrar con una buena presentación en la fase final; su presencia dentro de la instancia importante en la que se enfrentará ante los mejores de la competición en busca del top tres sy colgarse un triunfo importante.