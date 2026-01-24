Nuevo tiroteo en Minneapolis deja un civil muerto durante un operativo del ICE

Un hombre murió este sábado tras ser abatido por agentes federales de inmigración en Minneapolis, en lo que representa el segundo incidente mortal de este tipo en la ciudad en el marco de las redadas a gran escala impulsadas por el gobierno del presidente Donald Trump. La policía local confirmó el fallecimiento a medios estadounidenses.

El jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, corroboró la muerte del civil, ocurrida durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El hecho se da poco más de dos semanas después de que una mujer muriera también por disparos de agentes federales mientras se encontraba dentro de su vehículo.

Un operativo federal de inmigración derivó en un tiroteo que dejó un civil muerto en Minneapolis./ Captura de pantalla

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, informó sobre el nuevo tiroteo a través de redes sociales, aunque no confirmó directamente el fallecimiento. En su mensaje, calificó el hecho como “repugnante” y aseguró haber contactado a la Casa Blanca tras lo ocurrido.

¿Qué ocurrió durante el operativo del ICE en Minneapolis?

De acuerdo con reportes oficiales, el tiroteo tuvo lugar en la zona de la calle 26 Oeste y la avenida Nicollet, donde se encontraban desplegados agentes federales como parte de las redadas migratorias. El ayuntamiento de la ciudad confirmó la participación de autoridades federales y pidió a la población mantener la calma y evitar el área mientras se esclarecen los hechos.

Un video difundido en redes sociales y verificado por medios estadounidenses muestra a varios agentes enmascarados rodeando a un hombre que forcejea en el suelo. En las imágenes se observa cómo uno de los oficiales lo golpea con la culata de un arma antes de que otro agente dispare contra él. Tras los disparos, el hombre permanece inmóvil mientras los agentes se retiran.

Autoridades de Minnesota pidieron mantener la calma mientras continúan las investigaciones por el tiroteo./ Captura de pantalla

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa al ICE, señalaron que el hombre estaba armado, aunque hasta el momento no se ha revelado su identidad ni se han dado detalles completos sobre las circunstancias que llevaron al uso de la fuerza letal.

Protestas y tensión social tras las redadas migratorias

El nuevo tiroteo ocurrió un día después de que miles de personas salieran a las calles de Minneapolis para protestar contra los operativos migratorios y denunciar abusos por parte de agentes federales. Las manifestaciones se enmarcaron en el movimiento “ICE Out for Good”, que agrupa a más de cien organizaciones civiles, sindicales y religiosas.

Las movilizaciones contra el ICE se intensificaron tras el segundo incidente mortal en menos de un mes en la ciudad./ Pixabay

Los manifestantes exigieron la salida del ICE del estado, acciones legales contra los agentes involucrados en muertes recientes, el retiro de financiamiento al organismo y una investigación por presuntas violaciones constitucionales y de derechos humanos. Las protestas se realizaron pese a temperaturas extremas, con registros de hasta menos 23 grados centígrados.