El conjunto de las Águilas recuperó también a José Raúl Zúñiga

Henry Martín regresa con América en victoria ante Morelia en partido amistoso
Emiliano Arias Pacheco
24 de Enero de 2026

Después de tres jornadas turbulentas, América volvió a la senda del triunfo, aunque fue en un partido amistoso. Las Águilas derrotaron a Morelia en el Estadio Ciudad de los Deportes, con goles de Víctor Dávila y Patricio Salas.

Más allá del resultado, el conjunto de las Águilas logró recuperar a Henry Martín y José Raúl 'Pantera' Zúñiga. El gol del equipo michoacano cayó gracias a Zahid Muñoz, joven canterano de Tepatitlán.

¿Cuándo fue el último partido de Henry Martín?

El jugador del América jugó su último partido con las Águilas el 29 de noviembre, ante Rayados de Monterrey. Henry Martín estuvo solamente cuatro minutos en el terreno de juego, en un duelo que marcó la eliminación del conjunto azulcrema del Apertura 2025.

Por si fuera poco, el último tanto de Henry Martín fue en el Clausura 2025, ante Cruz Azul. El capitán del América anotó el primer gol de la remontada ante La Máquina en las Semifinales para jugar la Gran Final ante Toluca; que a la postre perdió el cuadro de André Jardine.

¿El último gol de Víctor Dávila en América?

En las últimas horas se reportó desde Chile el interés de Fernando 'Tano' Ortiz, entrenador de Colo-Colo, por el futbolista chileno. Víctor Dávila llegó al América en 2024, después de un gran paso en México por Pachuca, Necaxa y León.

Sin embargo, su estadía en el conjunto azulcrema estuvo marcada por irregularidad y lesiones, con pocas aportaciones de cara al arco de los rivales. Víctor Dávila registra 10 goles en 51 partidos con América.

Al momento, no se ha reportado ninguna oferta formal por el atacante andino, aunque todo puede pasar en el mercado invernal. De igual forma, Diego Valdés, exjugador del América, es del interés del Cacique.

