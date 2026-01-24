UNAM aplicará IA en su examen de admisión: así te van a vigilar

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció que el examen de ingreso a licenciatura del ciclo escolar 2026–2027 será totalmente en línea, una transformación histórica respecto al formato presencial tradicional.

Este nuevo mecanismo está diseñado para ampliar el acceso a aspirantes de todo el país, eliminar la necesidad de asistir a sedes físicas y modernizar uno de los procesos de selección estudiantil más grandes del país.

El nuevo modelo digital del examen de ingreso a la UNAM incluye reconocimiento facial, cámara y micrófono activos durante toda la prueba. / iStock

¿Cómo funcionará el examen en línea?

El examen se realiza mediante una plataforma digital con supervisión mixta de inteligencia artificial (IA) y personal universitario.

Herramientas de vigilancia

Durante toda la prueba, el sistema requerirá:

Activación de cámara web y micrófono para monitoreo continuo.

Reconocimiento facial para verificar identidad.

Bloqueo del navegador para evitar usos indebidos.

Registro de audio y video como evidencia.

Aunque el sistema utiliza inteligencia artificial, la UNAM aclaró que la cancelación de exámenes será evaluada únicamente por personal universitario. / iStock

La IA está programada para identificar patrones fuera de lo común —como la presencia de terceros o intentos de abrir otras aplicaciones— pero solo emite alertas que después revisa personal humano de la universidad.

¿Cuándo se puede cancelar un examen?

Aunque el sistema utiliza IA, las autoridades universitarias han sido enfáticas en que la inteligencia artificial no anula automáticamente las pruebas.

La cancelación solo se determina tras la revisión humana en casos como:

Suplantación de identidad.

Comunicación con otras personas durante la prueba.

Uso de dispositivos externos no permitidos.

Apertura de programas o ventanas no autorizadas.

Difusión del contenido del examen.

Los aspirantes deberán contar con computadora, conexión estable a internet y aprobar una prueba técnica previa para presentar el examen en línea. / iStock

Requisitos y fechas clave del examen UNAM 2026

Para poder presentar el examen, la UNAM solicita que cada aspirante:

Cuente con computadora o laptop con cámara web y micrófono.

Posea conexión estable a internet.

Tenga un espacio silencioso y bien iluminado.

Instale previamente el navegador seguro requerido.

Pase una prueba técnica obligatoria antes de la fecha oficial.

El calendario del proceso general incluye:

Registro en línea : finales de enero e inicios de febrero.

Aplicación del examen en línea : mayo y junio.

Publicación de resultados: julio.