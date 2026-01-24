Javier Aguirre advierte movimientos importantes en la Selección Mexicana

Javier Aguirre ya perfila movimientos importantes en la Selección Mexicana de cara al partido ante Bolivia. El técnico nacional adelantó que realizará entre cinco y seis cambios en la alineación titular, ajustes que dependerán de lo que observe en el último entrenamiento previo al encuentro, con la intención de seguir evaluando a su plantel en esta gira.

“Ya le dije al grupo que es muy complicado que jueguen los 27, pero los entrenamientos han servido y la convivencia me ha permitido conocerlos un poquito más”, declaró.

En cuanto a la lista final con miras a la Copa del Mundo, Aguirre aceptó que es uno de los momentos más complejos para cualquier entrenador. Confía en que para el mes de marzo ya tenga definido el grupo base con el que trabajará rumbo a la justa mundialista.

“Siempre hay un colchón, evidentemente siempre podría haber una lesión. Los técnicos a veces no es muy agradable la decisión final, pero siendo claro con el jugador termina por entenderlo. Duele mucho el último corte, lo haremos de una manera correcta”, explicó.

México ante Panamá I IMAGO7

El técnico nacional también se mostró satisfecho con el desarrollo de la gira, a la que considera clave para su proyecto. Para Aguirre, estos partidos y concentraciones funcionan como filtros necesarios para identificar a los jugadores que realmente pueden competir al más alto nivel.

“Estoy contento con esta gira, con esta preparación porque me permite, a través de estos procesos selectivos, poder elegir a los más capaces”, afirmó, reforzando la idea de que cada llamado es parte de una evaluación constante.

Finalmente, Aguirre se refirió al caso de Marcelo Flores, quien tomó la decisión de representar a Canadá a nivel selección. El ‘Vasco’ aseguró que el tema fue hablado directamente con el jugador y dejó claro que respeta plenamente su postura.

Javier Aguirre junto a su cuerpo técnico I IMAGO7

“Me parece más que válida. Son decisiones personales que hay que respetar. Él decidió jugar para Canadá. Le deseo lo mejor, es un buen muchacho”, sentenció.