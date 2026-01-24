¿Salinas Pliego huyó de México antes de pagar 51 mil millones al SAT?

Mientras el SAT afinaba los últimos detalles para iniciar el cobro de 51 mil millones de pesos en impuestos, Ricardo Salinas Pliego alzaba el vuelo —literal— rumbo al Caribe. La fecha límite venció el viernes pasado y, como si se tratara de un capítulo más del show del magnate, ese mismo día publicó una foto en redes anunciando su salida del país.

“Pues sí, ya lo decidimos y nos vamos de fin de semana con todo y un chamaco tullido. Nos vemos al regreso, feliz fin de semana”, escribió acompañado de una imagen donde aparece con sus hijos en un helipuerto, a punto de abordar un helicóptero.

Ricardo Salinas Pliego tenía hasta el viernes para pagar su deuda de impuestos sin recargos / X: @RicardoBSalinas

Aunque no aclaró su destino exacto, en otra publicación presumió su plan de abordar un yate para estar en el Caribe.

“Les enseño unos volcanes que vimos en el viaje rumbo a mi yatecito. Lo mandé traer desde Europa al Caribe para pasar el fin de semana con la familia hay que festejar”, expuso.

El empresario así anunció que se iba de paseo este fin de semana / X: @RicardoBSalinas

¿Festejar qué?

El posteo desató polémica no solo por la fecha —coincidente con el último día para liquidar su deuda con el SAT— sino porque ocurrió luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificara siete créditos fiscales contra empresas de su grupo.

Salinas ha reiterado que pagará solo si hay "claridad y justicia" en el desglose de la deuda, pero el gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido tajante: no hay excepciones, ni siquiera para los más ricos.

El dueño de Elecktra debe 51 mil millones de pesos al SAT / X: @RicardoBSalinas

¿PUEDE IR A LA CÁRCEL?

La respuesta corta: sí. El Código Fiscal de la Federación contempla cárcel para quien omite pagos mediante engaños o simulaciones. Y la deuda de Salinas supera por mucho los 3.3 millones de pesos que activan la pena máxima: de 3 a 9 años de prisión.

Si se comprueba dolo, uso de documentos falsos o reincidencia, la Fiscalía General de la República (FGR) podría solicitar una orden de aprehensión. Aunque también existe la posibilidad de evitar la cárcel si paga antes de una sentencia definitiva.

Salinas Pliego detalla que se fue al Caribe para estar en su yate / X: @RicardoBSalinas