¿Cuándo y dónde ver el Roma vs Milan de la J22 de Serie A?

Continúa la Jornada 22 de la Serie A en Italia, la Roma recibe en el Olímpico al Milan, los Rossoneros llega en busca de seguir muy de cerca del liderato del Inter quien aplastó en el inicio de la vigésimo segunda con un 6-2 al Pisa.

La Loba llega tras una importante victoria de 2-0 gracias al doblete de Niccolo Pisilli ante el Stuttgart dentro de la séptima fecha de la Europa League, para consolidarse en los primeros ocho con 15 unidades y acecha a los líderes Lyon y Aston Villa.

Roma l AP

El Milan aterriza a este duelo con cuatro puntos por debajo, en el segundo sitio, del Inter. Los comandados por Massimiliano Allegri se encuentran con una sola derrota y buscan por el liderato debido a que no cuenta con competencias europeas.

¿Qué dijo Allegri previo al partido?

Massimiliano Allegri habló sobre el próximo duelo ante La Loba: “Mañana tenemos un gran partido. Nos enfrentaremos a un equipo que lucha con nosotros por los cuatro primeros puestos. Gasperini está haciendo un gran trabajo."

“La Roma se ha convertido en un equipo que refleja a su entrenador en el campo: es agresiva, muy buena en ambas fases del juego y tiene la mejor defensa de la liga”, resaltó en su pequeño analista en conferencia de prensa previo al cotejo.

AC Milan l AP

¿Habrá cambios en la alineación?

Allegri destacó a Ricci: “En cuanto a Ricci, estoy muy contento con su evolución; es un jugador muy inteligente. Ahora mismo, el rol de mezzala le sienta mejor; puede moverse verticalmente y disparar a portería. Quizás en el futuro pueda ser un excelente defensor, pero ahora mismo ese rol le sienta mejor.

“En cuanto a Leao y Pulisic, lo importante no es tanto el tiempo de juego, sino su efectividad. Pavlovic ha vuelto tras una lesión en la cabeza; a ver si juega mañana”, detalló el entrenador italiano ante uno de los partidos más importantes de la temporada.

El juego de la vigésimo segunda fecha se disputará este 25 de enero en punto de las 13:45 hrs, tiempo del centro de México, desde el histórico Olímpico entre la Roma y el Milan y podrás seguirlo a través de ESPN y DiSNEY+.

Fecha: 25 de enero

Hora: 13:45

Estadio: Olímpico

Transmisión: ESPN y DiSNEY+