¡Histórico! Djokovic llega a 400 victorias y alcanza récord de Roger Federer

Novak Djokovic sigue haciendo historia y ahora se convirtió en el primer jugador en alcanzar 400 victorias en partidos de individuales de Grand Slam. El tenista serbio logró la marca tras imponerse el sábado por 6-3, 6-4, 7-6 al neerlandés Botic van de Zandschulp en la tercera ronda del Abierto de Australia, torneo en el que también igualó otro registro histórico perteneciente a Roger Federer.

Con este triunfo, Djokovic dejó su balance en Melbourne Park en 102 victorias y 10 derrotas, cifra que lo coloca a la par de Federer como el jugador con más triunfos en el primer Grand Slam del año. A los 38 años, tiene la posibilidad de alcanzar su 25º título de major, lo que lo convertiría en el tenista más ganador de todos los tiempos en esta categoría.

Superó al neerlandés | AP

Con su participación en esta edición, Djokovic llegó a su 21º Abierto de Australia y a su torneo número 81 de Grand Slam. Además, se convirtió en el primer jugador masculino en ganar 100 o más partidos de Grand Slam en tres superficies distintas: 102 en pista dura en Australia, 102 en césped en Wimbledon y 101 en arcilla en Roland Garros, ampliando así una lista de logros que continúa creciendo.

Llegó a 400 triunfos | AP

Récords el reto de la nueva generación

El triunfo también se dio en una jornada marcada por la aplicación de la política de calor extremo del torneo. Djokovic disputó su encuentro en sesión nocturna, mientras que otros jugadores, como el dos veces campeón defensor Jannik Sinner, enfrentaron condiciones exigentes durante el día.

Djokovic señaló que su condición física es positiva en esta fase del torneo, aunque recordó experiencias recientes: “Debo decir que ha sido un gran comienzo de torneo. El año pasado aprendí una lección. Me emocioné demasiado pronto en algunos de los Grand Slams... lesionándome en tres de cuatro”.

En cuanto al panorama actual del tenis masculino, el serbio reconoció el nivel de figuras como Sinner y Carlos Alcaraz, quienes se repartieron los cuatro títulos de Grand Slam la temporada pasada. “Están jugando a un nivel diferente ahora mismo”, comentó, antes de añadir: “Todavía estoy tratando de darles a estos jóvenes una carrera por su dinero”.