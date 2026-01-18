Venus Williams se despide del Open Australia con nueva marca

La histórica Venus Williams se despidió del Open de Australia 2026 dejando una nueva marca en su trayectoria profesional, al convertirse en la jugadora de mayor edad en disputar un partido de singles en el torneo oceánico, con 45 años cumplidos. Ubicada actualmente en el puesto 578 del ranking WTA, la estadounidense volvió a ser protagonista más por su legado que por los resultados, reafirmando su estatus como una de las figuras más influyentes en la historia del tenis femenino.

Pese al valor simbólico de su presencia en Melbourne, el plano deportivo volvió a ser adverso. La ex número uno del mundo cayó en tres sets ante la serbia Olga Danilovic por 6-7(5), 6-3 y 6-4, en un duelo que se extendió por más de dos horas y que evidenció la competitividad de la veterana, aunque sin el desenlace esperado para sus aspiraciones.

Williams y Danilovic I AP

¿Hasta cuándo se extenderá la carrera de Venus Williams?

Mientras no decida colgar la raqueta, la norteamericana seguirá recibiendo invitaciones especiales para competir en los principales certámenes del circuito, un privilegio reservado a leyendas vivas del deporte. Sin embargo, el desafío ya no pasa por el acceso a los cuadros principales, sino por la dificultad de sumar victorias en un tour cada vez más dominado por nuevas generaciones.

Los números recientes reflejan esa compleja realidad. En las últimas tres temporadas, la multicampeona de Grand Slam apenas ha logrado cuatro triunfos en duelos oficiales. Durante la campaña anterior, incluso, sólo pudo celebrar una victoria en la primera ronda del torneo de Washington, un dato que ilustra el contraste entre su pasado dominante y su presente competitivo.

Olga Danilovic I AP

El inicio de 2026 tampoco ha sido alentador. Las tres invitaciones especiales recibidas en el arranque del año terminaron en derrotas consecutivas: Auckland ante Magda Linette, Hobart frente a Tatjana Maria y ahora el Abierto de Australia frente a Danilovic, consolidando una racha negativa que complica su continuidad en el circuito.

Por su parte, la tenista serbia se llevó el triunfo no sin dificultades. Tuvo que remontar un 4-0 adverso en el set decisivo, mostrando fortaleza mental y capacidad de reacción en los momentos clave del encuentro, factores que terminaron inclinando la balanza a su favor.

Williams ene l abierto de Australia I AP

Un triunfo con contexto mediático y personal

El resultado también tuvo impacto fuera de la pista, ya que Danilovic es hija del exbasquetbolista Predrag Danilovic y mantiene una relación con el guardameta del Atlético de Madrid, Jan Oblak, lo que ha incrementado el interés mediático en torno a su figura dentro del deporte internacional.

Así, el Open de Australia 2026 se convirtió en otro capítulo simbólico para Venus Williams: récord histórico, presencia legendaria y una nueva derrota que confirma el cierre progresivo de una era. Su nombre, sin embargo, continúa siendo sinónimo de grandeza, resiliencia y trascendencia dentro del tenis mundial, más allá de los resultados inmediatos.