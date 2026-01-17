Roger Federer brilla en la histórica ceremonia de apertura del Abierto de Australia

La primera ceremonia de apertura formal del Abierto de Australia se transformó en el espectáculo de Roger Federer en la víspera del primer Grand Slam de la temporada.

El evento contó con la actuación de la banda Crowded House, que interpretó un set de cuatro éxitos ante un estadio de 15,000 asientos con las entradas totalmente agotadas. Entre los asistentes se encontraba el legendario Rod Laver; el gran tenista australiano de 87 años presenció el evento a pie de pista en el Rod Laver Arena, la cancha central de Melbourne Park que lleva su nombre.

Un partido de exhibición con sabor a leyenda

Federer, seis veces ganador del Abierto de Australia y poseedor de 20 títulos de Grand Slam, encabezó la atracción principal del programa. El suizo formó pareja primero con Andre Agassi y posteriormente con Ash Barty en un partido de exhibición de dobles frente a los locales Pat Rafter y Lleyton Hewitt.

Todo transcurrió según lo previsto: Federer ganó el primer punto —a pesar de conectar un derechazo con el marco de la raqueta— y selló la victoria de forma enfática con un remate saltando por encima de la cabeza.

Un festival de tres semanas

Novak Djokovic, quien ostenta el récord de 10 títulos en Australia y 24 Grand Slams en total, estuvo presente como observador. Mientras las competiciones individuales del cuadro principal comienzan este domingo (Djokovic debutará el lunes), los organizadores han logrado que la edición de 2026 sea un éxito rotundo.

Convertido en un festival de tenis de tres semanas, el evento ya ha atraído a 217,999 aficionados durante los primeros seis días, quienes asistieron a exhibiciones, la fase de clasificación y el torneo "1 Point Slam".

El regreso del "Expreso Suizo"

Federer regresó a Australia por primera vez desde 2021. Realizó el viaje en esta ocasión debido a que su retiro del tenis competitivo ocurrió antes de que pudiera realizar una gira de despedida formal.