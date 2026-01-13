¡Adios al Grand Slam! Tenistas mexicanos quedan eliminados del Australian Open

Adiós al sueño del Grand Slam. Los tenistas mexicanos Rodrigo Pacheco y Ana Sofía Sánchez dejarán Australia al no poder clasificar al cuadro principal del primer Grand Slam del año, el Australian Open. Ahora, ambos se alistan para un nuevo torneo.

Con la eliminación de los dos tenistas mexicanos, sólo queda un mexicano más en el cuadro de Singles. La capitalina, Renata Zarazúa se mantiene en el cuadro principal siendo la tenista 70 del ranking. Además, otros tres tenistas Giuliana Olmos, Santiago González y Miguel Reyes Varela estarán en la modalidad de dobles.

Continúan los qualifiers rumbo al Grand Slam | AP

Le dicen adiós al Grand Slam

Rodrigo Pacheco, llegó a este duelo ilusionado tras haber firmado un 2025 histórico en el que logró ganar su primer partido del ATP Tour. Ahora, siendo el mexicano el mejor rankeado en singles, el tenista estaba buscando poder clasificar por primera vez a un cuadro principal de un Grand Slam, sin embargo, no lo logró.

El tenista de 20 años cayó en sets corridos ante el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo, cayendo una vez más en la Q1 del torneo major. Pacheco nunca logró encontrar el ritmo y terminó perdiendo en ambos sets sumando tan sólo tres juegos ganados.

Cayeron en sets corridos | AP

Por su parte, la potosina Ana Sofía Sánchez perdió ante la italiana Silvia Ambrosio. Al igual que su compatriota, terminó cayendo en el partido con parciales de 6-1 y 6-2. Con este resultado, se despide por tercera ocasión de un Grand Slam en la ronda de Qualifiers.

Con estos resultados, México deberá volver a poner todas sus esperanzas en Renata Zarazúa quien espera los resultados de las ronda de clasificación para poder conocer a su rival en primera ronda buscando repetir lo hecho en el 2025, año que hizo historia con un par de victorias.

Se alista para el main draw | MEXSPORT

Tras las rondas de clasificación, el sorteo para el Draw Principal se llevará a cabo este jueves 15 de enero, con la primera ronda iniciando el domingo 18 de este mismo mes.