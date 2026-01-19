Renata Zarazúa se despide del Australian Open 2026 en singles, pero tendrá revancha en dobles

La tenista mexicana Renata Zarazúa vio frenado su camino en el Australian Open 2026 luego de caer en dos sets ante la checa Marie Bouzková, resultado que sepultó el sueño de la potosina de igualar lo conseguido en la edición anterior del primer Grand Slam del año. Sin embargo, el torneo aún le ofrece una segunda oportunidad para trascender.

Tenis l CAPTURA

La madrugada de este lunes 19 de enero, la jugadora capitalina de 28 años saltó a la cancha 8 de Melbourne Park para medirse ante Bouzková, quien supo imponer condiciones desde el inicio del encuentro y terminó por llevarse la victoria con parciales de 6-2 y 7-5. Durante la segunda manga, Zarazúa presentó molestias físicas que obligaron a solicitar la asistencia médica.

Aunque la situación no pasó a mayores, la tenista mexicana tomó un breve respiro mientras le eran revisados los signos vitales, como medida preventiva para evitar un episodio de desmayo en pleno partido.

Renata Zarazúa l CAPTURA

Renata Zarazúa buscará revancha junto a Antonia Ružić

Lejos de despedirse por completo de Melbourne, Renata Zarazúa continuará su participación en el Australian Open 2026 en la modalidad de dobles femenil.

La mexicana hará pareja con la croata Antonia Ružić, con quien buscará avanzar en el certamen y aprovechar esta nueva oportunidad en el inicio de la temporada.

El debut de la dupla está programado para este martes 20 de enero, cuando disputen la Primera Ronda del torneo, por lo que el margen para asimilar la eliminación en singles será prácticamente inexistente.

Zarazúa l CAPTURA

Presencia mexicana en el Australian Open 2026

Aunque Zarazúa concentra la mayor atención, otros tres mexicanos también verán acción en el Australian Open 2026, todos ellos en la rama de dobles.

Entre los compromisos destacados se encuentra el de Miguel Ángel Reyes Varela, quien junto al ecuatoriano Gonzalo Escobar enfrentará a la pareja conformada por Bart Stevens y Vasil Kirkov, este martes 20 de enero, en la modalidad de dobles varonil.