Javier Aguirre no le cierra las puertas a Julián Quiñones: 'Es un grandísimo jugador'

El Mundial 2026 está cada vez más cerca por lo que Javier Aguirre debe empezar a definir la lista de 26 futbolistas que representarán a la Selección Mexicana en el máximo torneo de futbol. Una de las incógnitas rumbo a la Copa del Mundo ha sido Julián Quiñones, quien está teniendo una gran temporada en Arabia Saudita.

El nacionalizado mexicano hoy está en la pelea por el campeonato de goleo. La temporada anterior sumó 20 anotaciones y esta temporada, con la mitad de partidos por disputar, ya acumula 15 y está a sólo uno de Cristiano Ronaldo. Ante este buen paso, el delantero levanta la mano para pelear por un puesto en el Tri.

Alista su convocatoria | MEXSPORT

Quiñones con el Tricolor

El problema para el delantero mexicano es que la posición está más que peleada. En la delantera Raúl Jiménez, Armando González, Germán Berterame y Santiago Giménez pelean por la titularidad con Quiñones para la Copa del Mundo de este verano. Aun así, Javier Aguirre considera que puede encontrar un ligar para el delantero,

Quiñones suele ser un recurrente en las convocatorias del tricolor, sin embargo, no ha estado en los últimos tres partidos del Tri por lesiones y al no ser Fecha FIFA, perdiendo terreno con otros jugadores. Previamente, el delantero había jugado ante Colombia y Ecuador siendo titular en uno de los dos juegos.

Está teniendo una buena temporada | MEXSPORT

El Vasco no le cierra la puerta

A pesar de la duda sobre el llamado de Julián Quiñones al Tri, Javier Aguirre aseguró que no le cierra la puerta. Para el Vasco, el hecho de ser mexicano y tener continuidad con el Al-Qadsiah, el delantero es elegible para ser llamado a la Selección Mexicana y posiblemente sea llamado a las siguientes convocatorias.

"Es difícil hablar de jugadores que no están aquí, pero Julián es un grandísimo jugador, es un jugador espectacular, con nosotros ha ayudado, tiene registros que no vemos comúnmente en los jugadores. Nadie tiene las puertas cerradas conmigo, siendo mexicano y teniendo continuidad en su equipo, eso lo hace elegible", aseguró Aguirre sobre Quiñones