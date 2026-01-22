México vence a Panamá con autogol en amistoso en el Rommel Fernández

Con una Selección Mexicana con marcada base de jugadores de Chivas, el equipo dirigido por Javier “El Vasco” Aguirre se impuso 1-0 a Panamá en partido amistoso disputado en el Estadio Rommel Fernández.

Amistosos de México vs Panamá I IMAGO7

La victoria llegó gracias a un autogol de Richard Peralta, en un encuentro que dejó más conclusiones que festejos para el Tricolor.

El único tanto del partido cayó tras un desafortunado desvío del defensor panameño Richard Peralta, suficiente para que México se quedara con el triunfo en un duelo de pocas ocasiones claras y ritmo intermitente.

El resultado permitió al cuerpo técnico observar variantes y evaluar a nuevos elementos en un contexto internacional.

Marcel Ruíz en amistosos I IMAGO7

Aguirre movió sus piezas en la segunda mitad y al minuto 57 realizó tres cambios de golpe: Carlos Rodríguez, Kevin Castañeda y Alexis Gutiérrez ingresaron al campo en lugar de Brian Gutiérrez, Obed Vargas y Roberto Alvarado. Uno de los momentos destacados fue el debut de Kevin Castañeda, quien con 26 años cumplió su primer partido con la Selección Mayor.

Otro debut fue el de Brian Gutiérrez, de 22 años, quien arrancó como titular y sumó sus primeros minutos con el Tricolor, al igual que Richard Ledezma, ambos observados de cerca en este proceso de renovación.

Germán Berterame, por su parte, salió del terreno de juego al minuto 66.

Victoria de México en amistosos I IMAGO7

El delantero de Rayados llegó a ocho partidos con la Selección Mexicana, aunque sus números siguen siendo discretos: un gol, cero asistencias, cuatro tiros a puerta, seis disparos desviados y 341 minutos acumulados con el combinado nacional.

El encuentro registró una asistencia de 16 mil 447 aficionados en el inmueble panameño, que presenciaron un partido cerrado, con pocas emociones y más enfocado en el análisis táctico que en el espectáculo.