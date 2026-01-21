Los jugadores más recurrentes de Javier Aguirre en esta última convocatoria

La Selección Mexicana de futbol afrontará una nueva Fecha FIFA, en la que tendrá compromisos ante Panamá y Bolivia, duelos que servirán para seguir afinando el proyecto del cuerpo técnico y observar a distintos elementos del plantel nacional rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Selección Mexicana I IMAGO7

La convocatoria destaca por una combinación de jugadores nuevos que buscan ganarse un lugar, junto a futbolistas que han sido constantes en los llamados recientes y que se perfilan como la base del equipo.

En la portería, la regularidad ha sido clara. Luis Ángel Malagón, Carlos Acevedo y Raúl Rangel se han consolidado como los arqueros más recurrentes, manteniéndose convocatoria tras convocatoria y disputando la titularidad.

Javier Aguirre en amistosos I IMAGO7

La defensa también muestra continuidad, con Israel Reyes y Jesús Gallardo como nombres habituales, aportando solidez y experiencia en el sector bajo.

En el mediocampo, el cuerpo técnico ha confiado de manera reiterada en Carlos Rodríguez, Erik Lira, Marcel Ruiz y Diego Lainez, quienes han sido piezas frecuentes por su equilibrio, dinámica y capacidad para generar juego.

México en amistosos I IMAGO7

Finalmente, en la delantera, Germán Berterame se mantiene como uno de los atacantes más constantes en las últimas convocatorias, buscando consolidarse como una opción ofensiva para el equipo.

Con estos encuentros ante Panamá y Bolivia, México no solo buscará resultados, sino también afianzar una base sólida y seguir evaluando alternativas de cara a los próximos compromisos internacionales.