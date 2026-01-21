El futbol regio en la fecha FIFA con México

El futbol regiomontano vuelve a hacerse presente en la Selección Mexicana de futbol. Germán Berterame, Víctor Guzmán e Íker Fimbres por parte de Rayados, junto a Diego Lainez de Tigres, fueron convocados para los partidos amistosos del Tri ante Panamá y Bolivia, confirmando el buen momento que atraviesa la región en el arranque del Clausura 2026.

Germán Berterame ha sido uno de los elementos más destacados de Monterrey en este inicio de torneo. El delantero ha disputado los tres partidos como titular, acumula 233 minutos en el campo y ya registra dos anotaciones, números que respaldan su llamado al combinado nacional.

El caso de Víctor Guzmán ha sido distinto. El defensor de Rayados ha tenido una participación más limitada, con solo dos partidos disputados, uno de ellos como titular, y 143 minutos jugados en el torneo, aunque su presencia en la convocatoria refleja la confianza del cuerpo técnico en su proyección.

Otro de los nombres que resalta es el de Íker Fimbres, quien ha aprovechado sus oportunidades con Monterrey. El mediocampista suma tres partidos, uno como titular, 142 minutos disputados y dos goles, convirtiéndose en una de las sorpresas positivas del inicio del Clausura 2026.

Por parte de Tigres, Diego Lainez completa la representación regiomontana. El atacante felino ha visto acción en tres encuentros, uno como titular, y acumula 160 minutos en el terreno de juego, mostrando regularidad y aportando desequilibrio por las bandas.

Con cuatro futbolistas convocados, tres de Rayados y uno de Tigres, el futbol regio reafirma su peso específico en la Selección Mexicana, de cara a los compro.