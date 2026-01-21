Javier Aguirre lamenta las bajas por lesión que tiene la Selección Mexicana

Javier Aguirre compareció ante los medios previo al duelo de la Selección Mexicana frente a Panamá, donde no ocultó su preocupación por la gran cantidad de ausencias que enfrenta el Tricolor debido a lesiones, un panorama que ha obligado al cuerpo técnico a replantear opciones y buscar nuevos elementos.

Javier Aguirre lamenta las bajas del Tri | IMAGO7

“Tengo que lamentar la baja de Chiquete, Chino, Santi, Chávez, Huecas, todos ellos pasaron por el quirófano y eso de trastoca, porque son jugadores que habían demostrado continuidad, jugaron la copa Oro y ahora estamos buscando sustitutos buscando gente que sigan creciendo y que sigan apoyando”, expresó el estratega nacional.

Uno de los casos que también detalló fue el de Gil Mora, quien presentó molestias físicas y por decisión conjunta no se mantuvo concentrado con el combinado nacional.

“Es un jugador que estamos utilizando mucho, es importante para nosotros, Gil llegó con una molestia, decidimos mandarlo para Tijuana, consideramos que no era necesario tenerlo para no afectarlo más, tenemos una comunicación constante con ellos, desde Tijuana traía molestias”, explicó Aguirre.

Gilberto Mora presenta pubalgia | IMAGO7

Sobre el estado de otros futbolistas, el ‘Vasco’ habló puntualmente de Julián Araujo y del propio Huecas, a quienes sigue de cerca, aunque ve complicado que puedan estar disponibles.

“Hoy hablé con Julián Araujo, Huecas, no creo que llegue, ojalá me equivoque”, dijo.

En ese mismo contexto, Aguirre destacó lo que ha podido observar de algunos jugadores que buscan consolidarse con el Tri.

“Estoy muy contento de lo poco que le he visto, también a Gutiérrez lo he visto, tiene ganas de jugar para nosotros, se encargaron de hacer todo el trámite”, añadió.

Al ser cuestionado sobre Hirving Lozano, el seleccionador nacional fue claro respecto a los criterios que toma en cuenta para convocar jugadores, especialmente en el tema de ritmo y continuidad.

Aguirre busca su lista final para el Mundial | IMAGO7

“Yo he hablado con el, tengo más argumentos si están jugando, si me gusta que el jugador estén forma física y futbolística”.

Finalmente, sobre la posibilidad de ver a Álvaro Fidalgo en el entorno de la Selección Mexicana, el técnico evitó cerrar puertas y dejó abierta la posibilidad a futuro.