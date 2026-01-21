Javier Aguirre lamenta las bajas por lesión que tiene la Selección Mexicana

El Vasco usará los duelos ante Panamá y Bolivia para afinar la lista final de cara a la Copa del Mundo

Javier Aguirre lamenta las bajas por lesión que tiene la Selección Mexicana
Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana | IMAGO7
Iliany Aparicio
21 de Enero de 2026

Javier Aguirre compareció ante los medios previo al duelo de la Selección Mexicana frente a Panamá, donde no ocultó su preocupación por la gran cantidad de ausencias que enfrenta el Tricolor debido a lesiones, un panorama que ha obligado al cuerpo técnico a replantear opciones y buscar nuevos elementos.

Javier Aguirre lamenta las bajas del Tri | IMAGO7
Javier Aguirre lamenta las bajas del Tri | IMAGO7

“Tengo que lamentar la baja de Chiquete, Chino, Santi, Chávez, Huecas, todos ellos pasaron por el quirófano y eso de trastoca, porque son jugadores que habían demostrado continuidad, jugaron la copa Oro y ahora estamos buscando sustitutos buscando gente que sigan creciendo y que sigan apoyando”, expresó el estratega nacional.

Uno de los casos que también detalló fue el de Gil Mora, quien presentó molestias físicas y por decisión conjunta no se mantuvo concentrado con el combinado nacional.

“Es un jugador que estamos utilizando mucho, es importante para nosotros, Gil llegó con una molestia, decidimos mandarlo para Tijuana, consideramos que no era necesario tenerlo para no afectarlo más, tenemos una comunicación constante con ellos, desde Tijuana traía molestias”, explicó Aguirre.

Gilberto Mora presenta pubalgia | IMAGO7
Gilberto Mora presenta pubalgia | IMAGO7

Sobre el estado de otros futbolistas, el ‘Vasco’ habló puntualmente de Julián Araujo y del propio Huecas, a quienes sigue de cerca, aunque ve complicado que puedan estar disponibles. 

“Hoy hablé con Julián Araujo, Huecas, no creo que llegue, ojalá me equivoque”, dijo.

En ese mismo contexto, Aguirre destacó lo que ha podido observar de algunos jugadores que buscan consolidarse con el Tri. 

“Estoy muy contento de lo poco que le he visto, también a Gutiérrez lo he visto, tiene ganas de jugar para nosotros, se encargaron de hacer todo el trámite”, añadió.

Al ser cuestionado sobre Hirving Lozano, el seleccionador nacional fue claro respecto a los criterios que toma en cuenta para convocar jugadores, especialmente en el tema de ritmo y continuidad. 

Aguirre busca su lista final para el Mundial | IMAGO7
Aguirre busca su lista final para el Mundial | IMAGO7

“Yo he hablado con el, tengo más argumentos si están jugando, si me gusta que el jugador estén forma física y futbolística”.

Finalmente, sobre la posibilidad de ver a Álvaro Fidalgo en el entorno de la Selección Mexicana, el técnico evitó cerrar puertas y dejó abierta la posibilidad a futuro. 

“Mira no puedo hablar de jugadores que no están si son mexicanos y si están en buen nivel aún así no te caen son elegibles, yo no le cierro la puerta a nadie”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR

¿A qué Selección enfrentará México? Así llega Panamá al compromiso internacional

Selección Mexicana | 21/01/2026

¿A qué Selección enfrentará México? Así llega Panamá al compromiso internacional
Santiago Giménez sobre Raúl Jiménez: &quot;hacemos buena dupla&quot;

Selección Mexicana | 21/01/2026

Santiago Giménez elogia a Raúl Jiménez y considera que hacen "buena dupla" en la Selección
Ex entrenador del Real Madrid señala que Santiago Giménez sufre en el Milan

Selección Mexicana | 21/01/2026

Ex entrenador del Real Madrid señala que Santiago Giménez sufre en el Milan
Te recomendamos
¿A qué Selección enfrentará México? Así llega Panamá al compromiso internacional
Selección Mexicana
Copa del Mundo
Mundial 2026

LO ÚLTIMO