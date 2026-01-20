Selección Mexicana: Gilberto Mora y Santiago Giménez comandan lista de lesionados rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana arrastra varias bajas lesión, y a la lista se acaba de agregar Gilberto Mora, la joven promesa del futbol nacional. Previo a los duelos amistosos como preparación rumbo al Mundial 2026, la situación preocupa por tenerlos en su mejor estado en la etapa final del ciclo.

En la lista hay ocho futbolistas que se encuentran lesionados, algunos que todavía tienen oportunidad de llegar a la justa y otros que están en un alto riesgo de perderse el Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

¿Quiénes son los lesionados de la Selección Mexicana al momento?

Gilberto Mora

El joven mediocampista mexicano causó baja de la convocatoria de Javier Aguirre para los duelos amistosos ante Panamá y Bolivia. De acuerdo al comunicado de la Federación Mexicana de Futbol, Mora tuvo molestias físicas que lo marginaron de permanecer en la concentración.

De acuerdo con información de Claro Sports, Mora arrastra molestias desde la pretemporada, pues la alta exigencia y la actividad constante han perjudicado el estado del mediocampista y su lesión podría tratarse de una pubalgia que lo dejarían fuera de actividad por más de dos meses.

Gilberto Mora causa baja de la Selección Mexicana | IMAGO 7

Alexis Vega

El atacante del Toluca tuvo un pequeño cameo en la Final del Apertura 2025 ante Tigres, que bastó para conseguir el Bicampeonato. Sin embargo, tuvo que someterse a una artroscopia de limpieza y estará fuera de circulación durante cuatro a seis semanas.

Rodrigo Huescas

El lateral mexicano había demostrado un gran nivel en el futbol danés, pero mientras disputaba un encuentro de Champions League sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha, lo que pone en riesgo su actividad para el Mundial 2026.

Santiago Giménez

El delantero del Milan se sometió a una cirugía de tobillo, luego de las molestias que le generaba desde hace meses. El reporte médico indica que su regreso apunta a ser en marzo, fecha adecuada para llegar a la Copa del Mundo en junio.

Santiago Giménez no ha jugado en 2026 | IMAGO7

César Huerta

En noviembre de 2025, el atacante se sometió a una cirugía por una lesión en la pelvis. Anderlecht, club donde milita el ‘Chino’ informó que su regreso no tardará mucho; se espera que en febrero esté de vuelta para ponerse en acción.

Jesús Orozco

Una luxación del tobillo derecho en las Semifinales del Apertura 2025 ocasionó que Orozco Chiquete se alejara de las canchas. El defensor del Cruz Azul está en un alto riesgo de perderse el Mundial 2026, en la que apuntaba a ser una alternativa para Javier Aguirre.

Luis Chávez

En junio de 2025, el mediocampista mexicano se lesionó el ligamento cruzado anterior y actualmente se encuentra en rehabilitación. Todo indica que en febrero pueda regresar a la actividad con el Dinamo de Moscú y recuperar el nivel rumbo a la justa.

Erick Sánchez

El mediocampista del América sufrió algunas molestias durante el semestre pasado, debido a sobrecargas musculares. Sánchez se ha perdido el inicio del Clausura 2026 y apunta a regresar próximamente a las canchas para defender la camiseta de las Águilas.