¿A qué Selección enfrentará México? Así llega Panamá al compromiso internacional

La Selección Mexicana se medirá ante Panamá, un rival que se ha consolidado como uno de los equipos más competitivos de la Concacaf en los últimos años. El conjunto canalero afronta esta ventana internacional con una convocatoria de 23 jugadores y con la intención de mantener el crecimiento que lo ha llevado a ser un sinodal incómodo para el Tricolor.

Panamá, rival de México en partido amistoso | IMAGO7

En el ranking de la FIFA, Panamá se ubica actualmente en el lugar 33, una posición que refleja su regularidad en competencias internacionales recientes. Además, el plantel convocado cuenta con un valor aproximado de 5.3 millones de dólares, cifra que evidencia una mezcla de talento joven y experiencia en ligas de Centroamérica y otros torneos del área.

Dentro de los nombres a seguir destacan Kadir Barría y Gustavo Herrera, ambos jugadores del Deportivo Saprissa, quienes lideran el ataque panameño en esta convocatoria. Su capacidad para generar peligro en el último tercio del campo los convierte en piezas clave para el esquema ofensivo del equipo dirigido por el cuerpo técnico canalero.

Otro futbolista fundamental es Jorge Gutiérrez, capitán de la selección, quien aporta liderazgo y equilibrio desde la zona defensiva. Su experiencia y lectura de juego serán determinantes para intentar contener el poder ofensivo de México durante el encuentro.

México vs Panamá, Final Nations League 2025 | IMAGO7

En la portería, Panamá confía en John Gunn y Eddie Roberts, mientras que en defensa aparecen nombres como Richard Peralta, Daniel Aparicio, Javier Rivera y el propio Gutiérrez, acompañados por una amplia baraja de opciones que brindan solidez y variantes tácticas.

El mediocampo canalero está integrado por jugadores como Jovani Welch, Kahiser Lenis, Ricardo Phillips Jr y José Murillo, quienes aportan dinámica, recuperación y salida limpia del balón. En ataque, además de Barría y Herrera, también figura Saed Díaz como alternativa ofensiva.

Llama la atención que, pese a contar con varios futbolistas militando en la Liga MX, ninguno de ellos fue incluido en esta convocatoria. Adalberto Carrasquilla (Pumas), José Luis Rodríguez (Bravos de Juárez), Edgar Bárcena (Mazatlán) e Ismael Díaz (León) quedaron fuera de la lista para este compromiso.

Carrasquilla no fue convocado | IMAGO7

De esta manera, México se enfrentará a una selección panameña competitiva, bien estructurada y con jugadores que buscarán aprovechar esta oportunidad internacional.