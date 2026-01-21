Panamá vs México: ¿Dónde y a qué hora ver el amistoso de la Selección Mexicana?

Año mundialista y la Selección Mexicana cuenta las semanas y los días para su debut frente a la Selección de Sudáfrica. Pero antes de su presentación como coanfitrión de la Copa Mundial Norteamérica 2026, el Tri tendrá algunos amistosos para cerrar su preparación para el torneo de la FIFA.

El primero de estos compromisos será este jueves, ante su similar de Panamá. Será el primero de los partidos de preparación que tendrá México solo con jugadores de la Liga MX y que le permitirá a Javier Aguirre observar a otros futbolistas, además de los que militan en Europa, para conformar su convocatoria mundialista.

Armando 'Hormiga' González comanda esta lista, en la cual hay ocho jugadores de Chivas, entre los cuales también destacan Richard Ledezma y Brian Gutiérrez, que recibieron su primer llamado al Tri. El gran ausente será Gilberto Mora, quien presentó molestias físicas y causó baja de la convocatoria.

Panamá tratará de desafiar a la Selección Mexicana | IMAGO 7

Historial entre Panamá y México

El combinado azteca llega como amplio favorito para este compromiso, con 20 victorias en 28 enfrentamientos, por apenas seis derrotas y dos empates. Su más reciente encuentro fue la victoria 2-1 del Tri en la Final de la Liga de Naciones Concacaf, en la cual Raúl Jiménez marcó un doblete, mientras que Adalberto Carrasquilla hizo el gol de los Canaleros.

El atacante de Pumas, sin embargo, no estará en este compromiso, ya que al no tratarse de Fecha FIFA, Panamá no pudo disponer de jugadores que militan en la Liga MX y otras ligas importantes. A pesar de eso, tratará de desafiar a México, rival al que no vence desde 2013, cuando se impuso 1-2 en las Semifinales de la Copa Oro.

La última vez que México y Panamá se enfrentaron fue en la Final de la Concacaf Nations League | IMAGO 7

Blas Pérez y Román Torres hicieron los goles panameños, mientras Luis Montes descontó por el Tri en aquel partido, tras el cual el combinado azteca tiene 14 victorias y dos empates. No obstante, desde el triunfo 1-2 ante Estados Unidos en la Final de la Copa Oro 2025, en julio del año pasado, el equipo del 'Vasco' Aguirre no gana.

México despidió el 2025 con cuatro empates y dos derrotas, la última por marcador 1-2 contra la Selección de Paraguay. Por lo que ahora tratará de sacudirse la "malaria" y reencontrarse con el triunfo para no llegar con mala racha a la Copa Mundial en verano.

¿Dónde y a qué hora ver el partido?

Fecha : Jueves 22 de enero de 2026

: Jueves 22 de enero de 2026 Horario : 19:00 horas (tiempo del centro de México)

: 19:00 horas (tiempo del centro de México) Sede : Estadio Rommel Fernández

: Estadio Rommel Fernández Transmisión: Canal 5, Azteca 7 y TUDN