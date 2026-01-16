"La portería está segura": Jorge Campos analiza a los arqueros de México de cara al Mundial 2026

Uno de los temas que más controversia ha generado a lo largo del último ciclo mundialista es acerca de quién debe ser el portero titular en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. La competencia se encuentra entre Luis Ángel Malagón, Raúl 'Tala' Rangel o incluso Guillermo Ochoa, quien podría sumarse a la convocatoria de su sexto Mundial.

Entre tantas opiniones divididas, una voz autorizada en el tema de la portería, Jorge Campos, ha expresado su opinión, pues considera que la gente se ha enfocado mucho en esa situación y realmente es un tema que no tendría por qué causarle preocupación a nadie.

Campos con Maximiliano Araújo | MexSport

Y entonces, ¿quién para ser titular?

Jorge Campos será parte del equipo internacional en el Juego de Leyendas que se llevará a cabo en Monterrey, lugar en donde se encontraba respondiendo una serie de preguntas, entre ellas, acerca de para él quién tiene que ser el portero titular de la Copa del Mundo, pero su respuesta ha dejado sorprendidos a muchos.

"Voy a decir lo que digo cada cuatro años: Nunca hemos tenido problema en la portería, el que juegue, lo ha hecho muy bien, los que vayan, no va a haber problema; los problemas son de medio campo para adelante, de la defensa para atrás, exclusivamente con los porteros no hemos tenido problema, nunca escucho que digan que perdimos por el portero.", dijo el ahora comentarista de TV Azteca.

"Yo creo que es más lo que se habla afuera, pero ya cuando estamos ahí nos transformamos; nadie se quiere equivocar, es una presión muy grande que tiene cada portero, pero la verdad yo no me preocupo", concluyó.

Voces autorizadas

Campos no es el único exportero de la Selección Mexicana que ha dado su opinión acerca de los porteros que tiene el Tri en la actualidad, pues también como parte de los invitados para el Juego de Leyendas, Moisés Muñoz ha mencionado que desde su punto de vista cualquiera de los dos porteros podría ser el indicado para atajar en el Mundial.

Sin embargo, también ha sido cuestionado con respecto a la posible convocatoria de Memo Ochoa, a lo que ha dado una respuesta positiva, agregando que, si de él dependiera, sí le daría al menos un partido como titular al posible seis veces mundialista, pero la decisión por supuesto, no depende de él.

Campos con Julión Álvarez | MexSport

Por lo pronto, México espera a que concluya la tercera jornada del Clausura 2026 para poder reunirse con los primeros convocados del 2026, para así, seguir en la búsqueda de los jugadores que asistirán a la justa mundialista y definir a quienes iniciarán el próximo 11 de junio ante Sudáfrica.