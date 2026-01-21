Santiago Giménez elogia a Raúl Jiménez y considera que hacen "buena dupla" en la Selección

Santiago Giménez levantó la mano para conformar una dupla ofensiva junto a Raúl Jiménez de cara a los próximos compromisos internacionales. El delantero canterano de Cruz Azul considera que la presencia de ambos en el terreno de juego genera una preocupación adicional para los defensores contrarios.

Festejo | IMAGO7

¿Qué dijo Santiago Giménez sobre la dupla con Raúl Jiménez?

El "Bebote" subrayó que la experiencia que ambos poseen en el futbol de Europa es un factor que beneficia directamente al esquema colectivo. Según su visión, el recorrido que han forjado en ligas de alta exigencia les permite entenderse con mayor naturalidad cuando coinciden en la cancha.

"Yo creo que somos dos delanteros de en Europa que les ha ido bastante bien, y creo que hacemos buena dupla", afirmó el atacante. Santiago enfatizó que la relación fuera del campo ha fortalecido el entendimiento táctico que muestran cuando el cuerpo técnico decide alinearlos juntos.

En acción | IMAGO7

La conexión entre los dos referentes del área no se limita únicamente a los entrenamientos, pues mantienen una comunicación constante en su vida cotidiana. Esta cercanía personal ha permitido que la competencia por el puesto titular se transforme en una colaboración sana y productiva.

"Es un gran amigo, la verdad, creo que pasar momentos con él en la selección me ha hecho muy cercano a él", confesó Gimenez. El delantero reveló que incluso intercambian mensajes por WhatsApp de vez en cuando, lo que demuestra la unidad que impera en el vestidor nacional.

¿Reacción de los rivales al ver la dupla de México?

Giménez está convencido de que ver dos nombres de tal jerarquía en la alineación titular provoca un impacto psicológico inmediato en los rivales de la zona. Para el joven goleador, el respeto que impone el apellido de ambos es una ventaja que México debe aprovechar.

"Estoy seguro de que algo se genera en los rivales, en la defensa rival, si ven a los dos Giménez algo pasa", sentenció con seguridad. El atacante confía en que esta sociedad pueda consolidarse como la base del ataque mexicano para los desafíos que restan antes del Mundial.

La afición espera con ansias ver si esta propuesta se materializa en los siguientes encuentros amistosos y oficiales de la escuadra tricolor. Por ahora, los dos artilleros brillan en sus respectivos clubes mientras esperan el llamado para volver a portar la camiseta verde.