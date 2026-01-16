Omar Govea sobre el foco de Chivas en la Selección Mexicana: "no te lo da nadie más"

En un momento clave rumbo al próximo Mundial, Omar Govea dejó clara su postura sobre el camino ideal para llegar a la Selección Mexicana. Aunque reconoció el valor del futbol europeo, el mediocampista aseguró que la experiencia, la presión y la exposición que ofrece Chivas no se comparan con ningún otro escenario, convirtiendo al club rojiblanco en una vitrina privilegiada para aspirar al Tri.

"Europa te puede poner un paso adelante de la Selección o acercarte a ella, pero lo que te da Chivas no te lo da nadie más. Me ha tocado vivirlo y ahora hay jugadores que están llegando o yendo a selección que también lo están experimentando", señaló.

Omar Govea | IMAGO7

¿Cuál es el factor clave de Chivas según Omar Govea?

Govea destacó que uno de los principales diferenciales del club rojiblanco es la exposición mediática que genera, un factor que considera clave para ser tomado en cuenta rumbo a una convocatoria nacional.

"Lo que te da Chivas no te lo ofrece Europa, me refiero a la exposición mediática. Sabemos todo lo que conlleva estar aquí y, si estás bien, tienes grandes oportunidades de ir a selección, más ahora que el Mundial está muy cerca", explicó.

Chivas | IMAGO7

Chivas mejoró en el camino

El futbolista también valoró de manera positiva el rumbo que ha tomado el club en su planeación deportiva, resaltando que actualmente se prioriza la contratación de jugadores que se ajusten a la idea táctica del entrenador y a los roles definidos por el cuerpo técnico.

"Sinceramente, me parece que el club ha mejorado mucho en ese aspecto. Ahora se buscan perfiles que encajen tácticamente en lo que pide el entrenador, y creo que ese es el camino a seguir", apuntó.

Ledezma, uno de los nuevos convocados | IMAGO7

Finalmente, Govea celebró las recientes convocatorias de Richi y Brian a la selección mexicana, reconociendo su esfuerzo y destacando el trabajo que realiza tanto el cuerpo técnico como la dirección deportiva del Tricolor.

"Estamos muy felices por su primera convocatoria. Son muy buenos jugadores y se lo merecen. Estas llamadas son un premio al esfuerzo, a la resiliencia y al compromiso que han demostrado", concluyó.

Ledezma | IMAGO7