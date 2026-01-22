Argentinos destrozan a Santi Giménez por ver a México Campeón del Mundo

La Selección Mexicana comenzará su preparación rumbo al Mundial de 2026 enfrentando a Panamá, un proceso que ha despertado ilusión tanto en el entorno del Tri como entre sus futbolistas. Uno de los más entusiastas es Santiago Giménez, delantero del AC Milan, quien no dudó en expresar su gran sueño: ver a México campeón del mundo.

En entrevista con ESPN, el atacante dejó claro que su mentalidad está puesta en lo más alto, destacando que no teme soñar en grande de cara a la próxima Copa del Mundo. Sus palabras rápidamente se viralizaron y colocaron nuevamente a Giménez en el centro de la conversación futbolística.

Santiago Giménez | MEXSPORT

"Haremos historia. Como dije antes, soy un gran soñador y quiero ser campeón del mundo con México", declaró Santiago Giménez, mostrando confianza y ambición en un proceso que tendrá a México como país anfitrión del Mundial 2026.

Las declaraciones no pasaron desapercibidas fuera del país. En Argentina, uno de los mercados futbolísticos más activos del continente, el Diario Olé retomó las palabras del delantero mexicano y las difundió a través de sus redes sociales, generando un fuerte impacto entre sus seguidores.

Santiago Giménez | MEXSPORT

¿Por qué las palabras de Santiago Giménez generaron reacciones en Argentina?

La reacción de los aficionados argentinos no tardó en aparecer y, fiel a su estilo, muchos tomaron las declaraciones de Giménez con tono humorístico. En los comentarios y publicaciones se multiplicaron las bromas, ironías y memes que rápidamente se hicieron virales.

Frases como "Primero se tiene que jugar el Mundial" o "Yo también soy un gran soñador, me veo de novio con Ana de Armas" destacaron entre los comentarios, reflejando el escepticismo y el sarcasmo con el que parte de la afición argentina suele responder a este tipo de declaraciones.

Santiago Giménez, entre la ilusión mexicana y el debate internacional

Más allá de las burlas, las palabras de Santiago Giménez reflejan el optimismo que rodea a la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026, una competencia histórica para el país al ser anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá. La figura del delantero del Milan se perfila como una de las piezas clave del proyecto.

Las burlas | Captura de pantalla

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.