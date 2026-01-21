Ex entrenador del Real Madrid señala que Santiago Giménez sufre en el Milan

El histórico estratega italiano analizó el presente del delantero mexicano y los retos que enfrentará con la presión

David Torrijos Alcántara
21 de Enero de 2026

Fabio Capello, ex director técnico del Real Madrid y AC Milan, compartió su visión sobre el momento que atraviesa Santiago Giménez. El experimentado entrenador detectó que el atacante mexicano vive un periodo de adaptación complicado frente a las altas expectativas internacionales.

¿Qué dijo Capello sobre Santiago Giménez?

Durante una charla con TUDN, el italiano resaltó la importancia de la fortaleza mental para brillar en clubes europeos de primer nivel. Según su análisis, el "Bebote" requiere forjar un carácter especial si desea portar camisetas con la historia de los gigantes italianos.

"Está sufriendo, está sufriendo la presión, muchas veces es de cuando vas a ponerte la camisa del Milan o del Madrid, hay que tener mucha personalidad", declaró Capello. El estratega enfatizó que el peso de estos equipos exige una madurez superior a la habitual.

Sobre el presente del conjunto rossonero, el técnico señaló que el club atraviesa una fase de recuperación tras periodos inciertos. "El Milan no ha tenido momentos felices, ahora está mejorando, hay que esperar", mencionó para contextualizar el entorno que rodea al joven delantero.

Capello habla sobre Selección Mexicana

Capello también dedicó palabras al desempeño colectivo de la Selección Mexicana bajo el mando de sus actuales líderes deportivos. El estratega europeo reconoció avances significativos en el estilo de juego del conjunto nacional durante sus últimos encuentros de preparación.

"Sé que está jugando un buen futbol, más velocidad que antes, buena técnica", admitió el estratega durante su visita a territorio regiomontano. Sin embargo, advirtió que el nivel táctico debe ir acompañado de un control emocional riguroso ante los medios.

Para el estratega, el Mundial 2026 representa un desafío mayúsculo debido a que México compartirá la sede del torneo. "El Mundial es una cosa particular, no hay que sufrir la presión de la prensa y del momento", sentenció el veterano director técnico.

Fabio Capello participó recientemente en el Juego de Leyendas de la FIFA organizado en la ciudad de Monterrey. Su vasta experiencia aporta una perspectiva crítica sobre las figuras que cargarán con la responsabilidad de representar al país.

LO ÚLTIMO