Exestrella internacional lanza dura crítica al Tri: "México ya no da miedo"

La reputación de la Selección Mexicana dentro de la Concacaf atraviesa un momento crítico según la visión de figuras internacionales. Felipe Baloy, emblemático exjugador de Panamá, aseguró que el conjunto azteca perdió el estatus de "gigante" que ostentaba años atrás. Para el exdefensor, el respeto y el temor que imponía el equipo mexicano en Centroamérica han desaparecido por completo.

Selección Mexicana | IMAGO7

¿Qué dijo Baloy sobre México?

El "Pipe" explicó que los rivales del área comprendieron que poseen el talento necesario para competir de igual a igual con las potencias regionales. “Yo creo que eso ya se perdió bastante, porque nos dimos cuenta que tenemos los jugadores para competirle a los fuertes del área”, afirmó. Sus declaraciones fueron compartidas originalmente en una charla con Carlos Rodrigo Hernández para Fox Sports.

Baloy no solo apuntó contra el representativo nacional, sino que también cuestionó severamente el presente de la Liga MX. El panameño considera que el nivel del torneo local ha bajado drásticamente a pesar de las contrataciones de figuras. Según su análisis, este declive en el certamen doméstico repercute directamente en el desempeño mostrado por los seleccionados en el campo.

Uno de los puntos clave que mencionó el exjugador fue la ausencia de competitividad estructural en el futbol de México. “El tema del descenso y ascenso tiene que ver mucho, ojalá y cambie, ojalá y vuelva”, comentó el exintegrante de diversos clubes mexicanos. Para él, la falta de este sistema impide que la liga recupere el nivel que mostraba anteriormente.

En juego | IMAGO7

¿MLS crece más que la Liga MX?

Al comparar el futbol mexicano con el de Estados Unidos, Baloy fue tajante al señalar que la realidad es preocupante. Aseguró que los equipos estadounidenses ahora compiten mejor, pero no necesariamente por una evolución extraordinaria de su propia liga. Su perspectiva sugiere que el cierre de brechas se debe primordialmente a que el balompié mexicano ha retrocedido.

“Yo no creo que sea por el crecimiento de la MLS, sino que la liga mexicana ha bajado su nivel”, sentenció el panameño. La falta de ascenso y descenso es el centro del debate sobre la calidad del espectáculo.

La Selección Mexicana enfrenta ahora el reto de recuperar la hegemonía perdida en una zona donde los rivales ya no se sienten intimidados. Los resultados recientes han validado la tesis de Baloy sobre la pérdida de superioridad técnica y psicológica ante los vecinos. El camino hacia el próximo Mundial exigirá una reestructuración profunda para revertir esta imagen negativa.

El impacto de estas declaraciones resuena en un entorno donde la exigencia sobre el futbol de México es máxima en cada torneo. Mientras los equipos centroamericanos crecen en confianza, el equipo mexicano busca desesperadamente reencontrar su identidad ganadora. Por ahora, las voces autorizadas del continente coinciden en que el antiguo "gigante" debe trabajar mucho para volver a imponerse.