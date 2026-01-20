Panamá enfrentará a la Selección Mexicana sin futbolistas de la Liga MX

La Selección Mexicana se medirá a Panamá el próximo 22 de enero en el Estadio Rommel Fernández y los Canaleros han presentado a sus 24 elementos en la que resalta la curiosidad la ausencia de jugadores que juegan en la Liga MX.
En la convocatoria presentada por el seleccionado resaltan elementos provenientes de ligas exteriores, sin jugadores del futbol mexicano. Cabe mencionar, que dicho juego no será en Fecha FIFA; sin embargo, se abría la posibilidad de los llamados.
Y es que, son varios los jugadores que participan en la Liga MX: Adalberto Carrasquilla; jugador de los Pumas, José Luis Rodríguez; de Bravos de Juárez; Edgar Bárcena, de Mazatlán e Ismael Díaz de ‘La Fiera’.
Convocatoria de Panamá
Porteros: John Gunn y Eddie Roberts. Defensas: Richard Peralta, Jorge Gutiérrez, Daniel Aparicio, Javier Rivera, Aimar Sánchez, Ariel Arroyo, Juan Hall, Luis Asprilla, Omar Córdoba, Orman Davis y Kevin Galván. Mediocampistas: Jovani Welch, Kahiser Lenis, Ricardo Phillips Jr, Angel Caicedo, Giovany Herbert, Héctor Hurtado, Abdul Knight y José Murillo. Delanteros: Kadir Barria, Saed Díaz, Gustavo Herrera.
¿Quiénes fueron los convocados para el Tri?
Javier Aguirre incluyó a Raúl Rangel, Brian Gutiérrez, Bryan González, Richard Ledezma, Roberto Alvarado, Ángel Sepúlveda, Luis Romo y Armando González, como representantes de Chivas para los partidos ante Panamá y Bolivia.
Además de los ya mencionados aparecen otros 19 jugadores. En la portería acompañando a Tala, están Luis Malagón Carlos Acevedo, una terna que mezcla seguridad, juventud y recorrido internacional. Mientras que en la defensa, aparecen nombres como Jorge Sánchez, Jesús Gallardo, Israel Reyes, Víctor Guzmán y Ramón Juárez, además de Eduardo Águila y Everardo López.
En el mediocampo, el técnico confía en hombres de equilibrio y salida como Erik Lira, Carlos Rodríguez, Marcel Ruiz y Obed Vargas, acompañados por jóvenes como Iker Fimbres, Denzell García y Kevin Castañeda, lo que refleja la intención de construir una nueva generación alrededor de futbolistas ya probados.
Al frente, México contará con talento, velocidad y gol. Diego Lainez y Gilberto Mora aportarán desequilibrio, mientras que Germán Berterame, completa la tridenta de centro delantero con los dos jugadores de Chivas.