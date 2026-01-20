Panamá enfrentará a la Selección Mexicana sin futbolistas de la Liga MX

La Selección Mexicana se medirá a Panamá el próximo 22 de enero en el Estadio Rommel Fernández y los Canaleros han presentado a sus 24 elementos en la que resalta la curiosidad la ausencia de jugadores que juegan en la Liga MX.

Panamá l X:fepafut

En la convocatoria presentada por el seleccionado resaltan elementos provenientes de ligas exteriores, sin jugadores del futbol mexicano. Cabe mencionar, que dicho juego no será en Fecha FIFA; sin embargo, se abría la posibilidad de los llamados.

Y es que, son varios los jugadores que participan en la Liga MX: Adalberto Carrasquilla; jugador de los Pumas, José Luis Rodríguez; de Bravos de Juárez; Edgar Bárcena, de Mazatlán e Ismael Díaz de ‘La Fiera’.

Convocatoria de Panamá

Porteros: John Gunn y Eddie Roberts. Defensas: Richard Peralta, Jorge Gutiérrez, Daniel Aparicio, Javier Rivera, Aimar Sánchez, Ariel Arroyo, Juan Hall, Luis Asprilla, Omar Córdoba, Orman Davis y Kevin Galván. Mediocampistas: Jovani Welch, Kahiser Lenis, Ricardo Phillips Jr, Angel Caicedo, Giovany Herbert, Héctor Hurtado, Abdul Knight y José Murillo. Delanteros: Kadir Barria, Saed Díaz, Gustavo Herrera.

Los Canaleros l X:fepafut

¿Quiénes fueron los convocados para el Tri?

Javier Aguirre incluyó a Raúl Rangel, Brian Gutiérrez, Bryan González, Richard Ledezma, Roberto Alvarado, Ángel Sepúlveda, Luis Romo y Armando González, como representantes de Chivas para los partidos ante Panamá y Bolivia.

Además de los ya mencionados aparecen otros 19 jugadores. En la portería acompañando a Tala, están Luis Malagón Carlos Acevedo, una terna que mezcla seguridad, juventud y recorrido internacional. Mientras que en la defensa, aparecen nombres como Jorge Sánchez, Jesús Gallardo, Israel Reyes, Víctor Guzmán y Ramón Juárez, además de Eduardo Águila y Everardo López.

En el mediocampo, el técnico confía en hombres de equilibrio y salida como Erik Lira, Carlos Rodríguez, Marcel Ruiz y Obed Vargas, acompañados por jóvenes como Iker Fimbres, Denzell García y Kevin Castañeda, lo que refleja la intención de construir una nueva generación alrededor de futbolistas ya probados.

Al frente, México contará con talento, velocidad y gol. Diego Lainez y Gilberto Mora aportarán desequilibrio, mientras que Germán Berterame, completa la tridenta de centro delantero con los dos jugadores de Chivas.

Selección Mexicana l IMAGO7



