¿Cómo fue el rendimiento de los futbolistas de Chivas con la Selección Mexicana?

En el encuentro de este jueves ante Panamá, siete futbolistas de Chivas tuvieron participación con la Selección Mexicana, destacando los debuts de Brian Gutiérrez y Richard Ledezma, quienes vistieron por primera vez la camiseta tricolor. Ante esto analizamos del rendimiento de los jugadores del Guadalajara en su actuación con el combinado nacional.

Raúl Rangel disputó los 90 minutos y firmó una actuación segura bajo los tres postes. El guardameta registró una atajada y mantuvo su arco en cero, además de mostrar buen manejo de balón. En el rubro defensivo, sumó dos despejes y dos contribuciones defensivas, siendo un elemento clave en la salida y en la solidez del bloque defensivo.

Luis Romo también completó el partido y destacó por su precisión sobresaliente en la distribución, al completar el 93 por ciento de sus pases y mantener efectividad perfecta en campo propio. A su claridad con el balón añadió equilibrio defensivo, al no ser regateado en ninguna ocasión, registrar tres recuperaciones y ganar la mayoría de sus duelos en el suelo, consolidándose como un eje del mediocampo.

Luis Romo fue de los que más actividad tuvo | MEXSPORT

Richard Ledezma tuvo un debut positivo con la Selección Mexicana, disputando los 90 minutos y aportando orden y criterio en la circulación del balón. Aunque no participó directamente en el marcador, el mediocampista completó 52 de 58 pases, generó una ocasión clara, dio un pase clave y tuvo 76 toques, siendo una opción constante tanto en la salida como en campo rival. Defensivamente, sumó tres recuperaciones y ganó tres duelos en el suelo.

Por la banda izquierda, Bryan González firmó una actuación destacada durante los 85 minutos que estuvo en el campo antes de ser sustituido por Jesús Gallardo. El lateral mostró seguridad en la distribución, con 89 por ciento de precisión en sus pases y casi 90 por ciento de efectividad en campo rival, lo que le permitió generar una ocasión clara y aportar un pase clave. En defensa, fue sólido y combativo, al ganar siete duelos cuatro en el suelo y tres aéreos y sumar cuatro contribuciones defensivas, incluidas dos entradas ganadas.

Richard Ledezma fue de los más destacados | MEXSPORT

En contraste, Brian Gutiérrez tuvo una participación discreta durante los 57 minutos que jugó con Panamá. Si bien mostró seguridad en la distribución corta, con 79 por ciento de precisión en pases, careció de profundidad en el último tercio: falló sus cinco intentos de centro, no generó pases clave y perdió la posesión en 11 ocasiones. En defensa aportó dos recuperaciones y ganó un duelo aéreo, pero su bajo impacto ofensivo derivó en su sustitución por Kevin Castañeda al inicio del segundo tiempo.

En el ataque mexicano, Roberto Alvarado cumplió durante los 57 minutos que disputó antes de ser reemplazado por Alexis Gutiérrez. El atacante destacó por su seguridad en la distribución, alcanzando un 88 por ciento de precisión en sus pases, aunque sin incidencia directa en el marcador.

Finalmente, Armando González tuvo una participación breve pero eficiente en los 23 minutos que estuvo en el terreno de juego. Con solo siete toques, aprovechó sus intervenciones al máximo, completó el 100 por ciento de sus pases y registró un remate a puerta con un remate de cabeza, mostrando intención ofensiva inmediata.