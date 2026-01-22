¿Qué pasará con Alan Pulido y Erick Gutiérrez en Chivas?

Alan Pulido y Erick Gutiérrez ya no entran en los planes de Chivas ni del director técnico Gabriel Milito para el presente torneo. Ambos futbolistas quedaron fuera del proyecto deportivo del Guadalajara, por lo que la directiva rojiblanca analiza distintas opciones para definir su futuro.

En el caso de Erick Gutiérrez, es el jugador que ha mostrado mayor apertura para dialogar con la directiva, a pesar de que su intención inicial era permanecer en el conjunto rojiblanco. El “Guti” ha sido uno de los elementos más buscados en el mercado de fichajes; sin embargo, el alto salario que percibe se ha convertido en el principal obstáculo para concretar su salida a otro club del futbol mexicano.

El mediocampista estuvo cerca de incorporarse a Pachuca, luego de que Chivas aceptara cubrir una parte de su sueldo, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto, aunque sigue siendo del interés de los Tuzos. Otra alternativa que se contempla es que Gutiérrez siga un camino similar al de Isaac Brizuela el semestre pasado: mantenerse en la institución, cumplir su contrato y tener actividad en fuerzas inferiores, fungiendo como mentor de los jóvenes.

Guti en el Estadio Akron | Imago7

En días pasados surgió una nueva posibilidad para salir, ya que LAFC ha mostrado interés en el futbolista para reforzar su plantel. Aunque hasta el momento no existen negociaciones formales, estas podrían iniciar en los próximos días, ya sea para una venta definitiva o un préstamo con opción a compra.

¿Alan Pulido en la órbita de Rayados?

Por su parte, Alan Pulido es otro de los jugadores a los que la directiva de Chivas busca acomodar en otro equipo. Hasta ahora, es el único de los elementos no contemplados que no ha recibido ofertas formales, ni de la MLS ni del futbol mexicano.

En cuanto a un posible regreso a Monterrey con Rayados, fuentes cercanas al Guadalajara aseguran que, hasta el momento, no ha existido ningún acercamiento ni charlas formales para negociar los servicios del delantero.